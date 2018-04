Jídlo s příchutí kysaného zelí. Vyzkoušejte koláč i plněné knedlíky

Slaný koláč se zelím

Příprava 40 minut, chlazení 1 hodina, pečení 35-40 minut

500 g hladké mouky

1 lžička soli

250 g másla

2 lžíce mletých škvarků

1 velké vejce + 1 malé na potření těsta

1 lžička octa

tuk na vymazání formy

500 g kysaného zelí

100 g špeku

1/2 cibule

kmín

med nebo cukr

100 ml suššího bílého vína

3 silnější plátky uzeného masa nebo šunky

1. Mouku promícháme na vále se solí, přidáme pokrájené máslo, škvarky, vejce a lžičku octa. Přilijeme postupně asi 100 ml studené vody a zpracujeme na těsto, které vytvarujeme do koule, zabalíme do fólie a necháme hodinu odležet v chladu.

2. Troubu předehřejeme na 200 °C, koláčovou formu vymažeme tukem. Ze zelí vymačkáme šťávu a překrájíme je. Špek pokrájíme na kostičky, cibuli nadrobno.

3. V pánvi rozškvaříme špek, přisypeme cibuli, přidáme zelí, sůl, kmín, med, podlijeme vínem a krátce podusíme.

4. Těsto rozdělíme na dva díly, z jednoho vyválíme placku a vyložíme jí formu, dno propícháme vidličkou.

5. Formu naplníme zelnou náplní, poklademe plátky uzeného a zakryjeme druhým dílem těsta rozváleným na placku. Z odkrojků těsta vytvoříme na koláči mřížku.

6. Koláč propícháme na povrchu vidličkou, potřeme rozšlehaným vejcem a vložíme do trouby. Zapečeme asi 10 minut, pak snížíme teplotu na 180 °C a dopečeme dalších 20 minut při nižší teplotě.

Vepřový guláš se zelím a bramborem

Příprava 30 minut, vaření 1 hodina, porce pro 4 osoby

800 g vepřové plece

3 cibule

2 stroužky česneku

400 g kysaného zelí

3 lžíce sádla

kmín

2 lžíce hladké mouky

sladká paprika

sůl

500 ml zeleninového vývaru

400 g brambor

zakysaná smetana

1. Maso pokrájíme na kostky. Cibuli pokrájíme na kostičky, česnek prolisujeme. Zelí vymačkáme, tekutinu uchováme, a překrájíme.

2. Na sádle orestujeme cibuli s kmínem, přihodíme maso a opečeme. Zaprášíme moukou, sladkou paprikou, osolíme a podlijeme vývarem. Pod pokličkou dusíme asi 30 minut.

3. Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky a povaříme dopoloměkka.

4. Do hrnce s masem přidáme zelí a podusíme doměkka. Přidáme brambory, šťávu ze zelí, dochutíme solí a povaříme dalších deset minut.

5. Guláš rozdělíme na jednotlivé porce a podáváme se lžící zakysané smetany.

Závin s kysaným zelím

Příprava 15 minut, pečení 35-40 minut

500 g kysaného zelí

500 g listového těsta

200 g plátků uzeného masa

200 g plátků anglické slaniny

drcený kmín

1 vejce

hrubá sůl

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

2. Ze zelí vymačkáme šťávu a překrájíme je.

3. Těsto rozdělíme na dva díly, každý vyválíme na obdélníkovou placku.

4. Placky poklademe plátky anglické slaniny, rozprostřeme na ně zelí, ochutíme drceným kmínem, poklademe plátky uzeného masa a svineme.

5. Záviny přeložíme na plech, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme hrubou solí a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.

NÁŠ TIP: Náplň dochuťte stroužkem prolisovaného česneku, k zelí a uzenému masu můžete přidat trochu podušených hub.

Plněné bramborové knedlíky se zelím

Příprava 40 minut, vaření 1 hodina, porce pro 4 osoby

Na zelí:

500 g kysaného zelí

1 velká cibule

50 g špeku

1 lžíce sádla

1 bobkový list



4 kuličky pepře

2 kuličky nového koření

kmín

sůl

cukr

100 ml zeleninového vývaru

Na náplň:

500 g uzeného masa

1 cibule

1 lžíce sádla

Na knedlíky:

1 kg brambor moučného typu povařených ve slupce

sůl

250 g hrubé mouky

100 g krupičky

2 vejce

2-3 lžíce sádla

1. Zelí vymačkáme, šťávu uchováme, a pokrájíme. Cibuli krájíme nadrobno, špek na kostičky.

2. Rozehřejeme sádlo a špek, opečeme na něm cibuli, přidáme zelí a koření, přilijeme trochu šťávy. Dochutíme solí, cukrem, podlijeme vývarem a dusíme doměkka. Na závěr dochutíme.

3. Uzené maso pokrájíme na kostičky, cibuli nadrobno pokrájíme a opečeme na sádle. Přisypeme uzené a společně pečeme.

4. Brambory oloupeme a nastrouháme. Dáme vařit vodu se solí. Z brambor, hrubé mouky, krupičky, soli a vejce zpracujeme těsto, které vytvarujeme do válečku.

5. Na pomoučněném vále nakrájíme váleček na plátky, které rozválíme na placičky, rozdělíme na ně náplň z uzeného a knedlíky zabalíme.

6. Knedlíky povaříme podle velikosti asi 10-14 minut ve vroucí vodě. V rendlíku rozpustíme sádlo.

7. Na talíře rozdělíme podušené zelí a knedlíky a pokapeme je rozpuštěným sádlem.

Zelňáky

Příprava 40 minut, odležení 30 minut, vaření 50 minut, porce pro 4 osoby

100 anglické slaniny

400 g kysaného zelí



2 stroužky česneku



2 lžíce sádla



800 g brambor



300-400 g hladké mouky



3 velká vejce

sůl

pepř

1. Anglickou slaninu pokrájíme nadrobno. Ze zelí vymačkáme přebytečnou tekutinu a pokrájíme ho. Česnek oloupeme a prolisujeme.

2. Na pánvi rozehřejeme sádlo a necháme na něm vyškvařit slaninu, přisypeme zelí, pánev zakryjeme pokličkou a krátce podusíme.

3. Brambory oloupeme a nastrouháme, přimícháme mouku, vejce, vmícháme podušené zelí a ochutíme solí, pepřem a prolisovaným česnekem.

4. Směs zakryjeme potravinovou fólií a necháme 30 minut odležet.

5. Na pánvi nebo na lívanečníku potřeném olejem postupně smažíme jako silnější bramboráčky.

NÁŠ TIP: Zelňáky můžete dochutit mletým kmínem nebo majoránkou.

Salát z kysaného zelí

Příprava 20 minut, chlazení 1 hodina, porce pro 4 osoby

500 g kysaného bílého zelí

1 malá šalotka

1/2 menší zelené papriky

1/2 menší červené papriky

2 sladší jablka

sůl

pepř

2-3 lžíce slunečnicového oleje



2 lžíce javorového sirupu nebo cukr

dýňová nebo slunečnicová semínka

1. Ze zelí vymačkáme šťávu a překrájíme je. Šalotku nakrájíme na kostičky. Papriky omyjeme, rozpůlíme, vykrojíme stopky a jádřince a nadrobno pokrájíme.

2. Jablka rozčtvrtíme, vykrojíme jádřinec, oloupeme je a nakrájíme na plátky.

3. Zelí promícháme v míse se zeleninou, cibulí a jablky, dochutíme solí, pepřem a pokapeme olejem a javorovým sirupem. Necháme zakryté v chladničce odležet minimálně hodinu.

4. Před podáváním ozdobíme semínky.

NÁŠ TIP: Salát můžete doplnit 1-2 lžícemi strouhaného křenu, nahrubo nastrouhanou povařenou červenou řepou, vynechte olej a promíchejte s kelímkem zakysané smetany.