Naučte děti jíst kvalitní jídlo. S recepty Jamieho Olivera je to snadné

Zdravé stravovací návyky je třeba budovat u dětí již odmalička, právě v době růstu má totiž kvalitní strava velký vliv na jejich vývoj. Podle průzkumů Společnosti pro výživu má jídelníček českých dětí hned několik zásadních nedostatků, které si s sebou následně nesou i do dospělosti. Kromě přemíry cukru a soli jim zásadně chybí ovoce a zelenina v čerstvé i vařené podobě. Každý z nás by měl denně sníst alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny, jenže alespoň jednu porci denně sní jenom polovina dětí. Čerstvou zeleninu přitom někdy konzumuje jenom 15 % dětí, ovoce 30 %.



Nepodléhejte dětem

„Za jeden z těch vážných prohřešků vidím především to, že se rodiče rychle vzdávají a podléhají dětem. Prostě když nějaké jídlo dítě napoprvé nechce, rodiče často rovnou ustoupí a dají mu jinou alternativu místo toho, aby mu třeba neoblíbenou potravinu dali příště v jiné úpravě nebo třeba v menším množství. Pomáhá i to, že pokud dítěti dáváte něco nového, tak ho s potravinou nejdřív seznamte, ukažte mu ji třeba v obchodě, na trhu a pak ho zapojte v kuchyni do její přípravy. Děti pak jsou ochotnější novou věc zkusit čistě ze zvědavosti, navíc, když si to sami uvařily, málokdy vám řeknou, že jim jejich výtvor nechutná,“ myslí si Margit Slimáková, odbornice na výživu a česká ambasadorka Food Revolution Day.



Podle českých dat také více než polovina žáků třetích až osmých tříd pije kolové nápoje a chodí do řetězců s fastfoodem. Dětem dále v jídelníčku chybí kvalitní zdroje bílkovin jako jsou ryby, kvalitní kuřecí, telecí, hovězí a jehněčí maso a luštěniny. Děti také nejsou příliš zvyklé konzumovat zdroje kvalitních olejů jako jsou ořechy a semínka. Problém představuje i nepravidelné jezení, kdy děti vynechávají snídaně a svačiny a „dojídají“ se odpoledne nebo k večeru.



Výsledkem je nedostatek vitamínů, železa nebo třeba kyseliny listové, který může mít negativní dopad na jejich zdraví. Podle údajů Společnosti pro výživu a VZP roste podíl dětí s vysokým krevním tlakem, téměř polovina českých dětí má zvýšenou nebo dokonce hraniční hladinu cholesterolu a 20 až 30 % dětí trpí nadváhou nebo obezitou. Přibližně dvě třetiny z nich si zachová nadbytečné kilogramy až do dospělosti.

Podívejte se na jeden z receptů Jamieho Olivera:

Jezte podle duhy

Pokud si přejete pro své děti lepší a zdravější budoucnost, je nejlepší začít s nimi o jídle mluvit, zapojit je do nákupů i jeho přípravy. Jamie Oliver spolu s odborníky proto radí mluvit s dětmi o původu potravin - co pochází z českých luhů, hájů a polí, a co k nám naopak putovalo přes půlku planety? Povídejte si s dětmi i tom, z čeho se jaké potraviny vyrábí. Pokud zrovna nežijete na vesnici, může se totiž stát, že děti ani nevědí, z čeho se vyrábí jogurt. Zdá se vám, že přeháníme? Podle australského průzkumu 20 % dětí věří, že těstoviny pochází ze zvířat a 27 % věří, že jogurt pochází z rostlin. Ve Velké Británii si jedno z deseti dětí ze střední školy myslí, že rajčata rostou pod zemí a jeden z pěti školáků tvrdí, že rybí prsty pocházejí z kuřecího masa.

Všímejte si společně s dětmi u zelináře sezónních potravin a snažte se s nimi vařit. Má to hned několik výhod - ušetříte, budete pravidelně obměňovat jídelníček a z jídla získáte co možná největší množství živin, které je vaše tělo schopno zpracovat. Dobrou a funkční pomůckou ke kvalitnímu jídelníčku je pak řídit se barvami ovoce a zeleniny - každá barva totiž obsahuje jiné živiny a ideální je proto sestavit svůj talíř barevný jako duhu.

Do Food Revolution Day se můžete zapojit i vy se svými dětmi. Pomůžou vám k tomu následující jednoduché recepty Jamieho Olivera, které si můžete doma společně uvařit. Jako veselý hudební podklad si můžete v kuchyni pustit písničku od zpěvaček z Mateřská.com, na které se podílely i osobnosti jako Milan Cais a Mardoša z TataBojs, Jan Budař, Simona Babčáková, Lukáš Dolanský, Kristýna Boková nebo Lejla Abbasová, který můžete vidět na OnaDnes.cz v předpremiéře. Premiéra bude v pátek na pražské smíchovské Náplavce, kde budete moci ochutnat spoustu zdravých dobrot a potkat se s mnoha osobnostmi, které projekt podporují. Můžete se také pokusit zapůsobit ve školní jídelně svých dětí, aby se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola.



Domácí müsli

Snídaně je základ dne a měla by být vydatná i bohatá na živiny. Zapomeňte na kupované slazené snídaňové cereálie a připravte si svoje vlastní domácí müsli se svými oblíbenými surovinami. Kromě klasického müsli si můžete udělat i Bircher müsli, které vznikne namočením směsi v mléce nebo jogurtu přes noc. Recept byl vymyšlen kolem roku 1900 švýcarským lékařem jako alternativa zdravé snídaně pro pacienty v průběhu léčby a dnes je ve Švýcarsku a Německu populární ke snídani.



Ingredience:

50 g sušeného ovoce (například sultánky, rozinky, sušené meruňky)

35 g nesolených oříšků (například mandle, lískové oříšky, vlašské ořechy)

35 g různých semínek (například slunečnicová, dýňová a sezamová semínka, mák)

200 g ovesných vloček

volitelné: 1/8 čajové lžičky mleté skořice

1 a půl jablka

1 litr polotučného mléka (pokud připravujete Bircher müsli)

Postup:

Sušené ovoce a ořechy nakrájejte a vložte do velké misky. Přidejte semínka, ovesné vločky a skořici a smíchejte všechno dohromady. Pokud děláte jen müsli směs, rozdělte ji do vzduchotěsných nádob. Jestliže děláte Bircher müsli, tak nahrubo nastrouhejte polovinu jablka. Přidejte jablko do ovesné směsi. Pomalu přilijte dostatek mléka tak, aby vločky skoro nebyly vidět a dobře promíchejte. Bircher müsli rozdělte do vzduchotěsných nádob v rovnoměrných porcích. Ujistěte se, že je v každé z nádobek dostatečné množství mléka, tak aby směs dobře nasákla. Plastové nádobky nechte v lednici přes noc.



Polévka minestrone

Ingredience:

1 stroužek česneku

1 červená cibule

2 kusy řapíkatého celeru

1 cuketa

1 menší pórek

1 velká brambora

400 g bílých fazolí (v plechovce)

2 silné plátky slaniny

olivový olej

1/2 lžičky oregana

1 čerstvý bobkový list

800 g loupaných rajčat

1 l zeleninového vývaru

1 hrst kapustových listů

100 g celozrnných těstovin

parmazán

čerstvá bazalka, sůl, pepř

Postup:



Oloupejte a najemno nasekejte česnek a cibuli. Oškrábejte a na kostičky nakrájejte mrkev, celer a cuketu. Všechnu zeleninu nasypte do velké mísy.

Opláchněte pórek a odkrojte konce. Nakrájejte pórek na menší proužky. Přidejte pórek do mísy. Očistěte brambory a nakrájejte je na kostky, slijte fazole. Slaninu nakrájejte nadrobno. V pánvi rozpalte lžíci oleje a osmažte slaninu dozlatova. Přidejte všechnu zeleninu (kromě brambor), oregano, bobkový list a pomalu opékejte asi 15 minut, nebo dokud zelenina nezměkne. Vmíchejte brambory, fazole, zeleninový vývar a loupaná rajčata. Ta po chvilce rozbijte lžící na menší kusy. Přikryjte hrnec poklicí a pomalu přiveďte k varu. Polévku vařte asi 30 minut, nebo dokud brambory nezměknou. Z kapusty odřezejte tvrdé části a potom ji nahrubo nasekejte. Pomocí válečku rozbijte těstoviny na menší kusy, ještě dokud jsou v sáčku, nebo je zabalte do čisté utěrky. Pomocí nože vyzkoušejte, jestli jsou brambory měkké. Pokud jsou, přidejte kapustu a těstoviny a vařte, dokud těstoviny nejsou „al dente“ - to znamená, že už jsou měkké, ale uvnitř stále pevné. Pokud je polévka moc hustá, přidejte trochu vody. Přidejte natrhané lístky bazalky a dochuťte polévku solí a pepřem. Podávejte se strouhaným parmazánem a plátkem celozrnného chleba.



Jehněčí kari s cizrnou

Ingredience:



olivový olej, sůl, pepř

300 g jehněčího masa (plec)

1 lžička hořčičných semínek

1/2 lžičky mleté kurkumy

1 lžička mletého chilli

1 lžička Madras koření

5 cm zázvoru

4 stroužky česneku

3 cibule

10 lístků kari

800 g cizrny v plechovce

1 kostka přírodního zeleninového bujonu

1 plechovka loupaných rajčat

200 g kokosového mléka

200 g baby špenátu

svazek koriandru

hnědá basmati rýže jako příloha



Postup: