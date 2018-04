Rostou? Tak honem do lesa! Tyhle recepty užijete nejen na chalupě

Chalupářská houbová polévka

Ingredience na 4 porce:

300 g čerstvých hub



1 větší pórek



1 cibule



2 stroužky česneku



2 lžíce olivového oleje



1 l masového nebo zeleninového vývaru



čerstvý tymián



150 ml smetany na vaření



1 lžíce másla



sůl a čerstvě mletý pepř



Pracovní postup:



Houby očistíme a nakrájíme na menší kousky. Pórek očistíme a nakrájíme na kolečka. Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme najemno.

Na olivovém oleji restujeme nasekanou cibuli a pórek, asi po třech minutách přidáme česnek a ještě chvíli opékáme. Pak přisypeme dvě třetiny nakrájených hub a za občasného míchání lehce orestujeme.

Přilijeme vývar, přivedeme k varu, dochutíme solí a tymiánem a na mírném plameni vaříme asi 25 minut.

Mezitím na másle orestujeme zbylé nakrájené houby a dáme je stranou.

Hotovou polévku dosolíme a ochutíme čerstvě mletým pepřem, rozmixujeme a vmícháme smetanu. Prohřejeme a podáváme posypanou orestovanými houbami a několika lístky tymiánu.



Tip: Pokud nemáte čerstvé houby, můžete sušené dopředu namočit do teplé vody a přidat je na stejném místě receptu i s vodou, ve které se namáčely. Polévku také můžete servírovat s kostičkami opečeného tvrdšího chleba.



Krémové houbové rizoto

Ingredience na 4 porce:

1 velká cibule



1,5 hrnku čerstvých hub



1 lžíce olivového oleje



1/2 lžičky mletého kmínu



1,5 hrnku rýže na rizoto



1 litr masového nebo zeleninového vývaru



1 lžíce citronové šťávy



2 lžíce másla



strouhaný parmazán na posypání



čerstvá petrželka



Pracovní postup:



Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Houby očistíme a nakrájíme na kousky.

Do kastrolu nebo hluboké pánve nalijeme olej, rozpálíme ho a vsypeme nakrájenou cibuli. Za stálého míchání ji opečeme dosklovata. Pak přidáme nakrájené houby, zasypeme mletým kmínem a restujeme asi tři minuty.

Potom přidáme rýži, promícháme a asi po minutě zalijeme několika naběračkami horkého vývaru. Osolíme. Promícháme, snížíme plamen a necháme probublávat. Rýže by měla být stále trochu potopená.

Průběžně přidáváme po naběračkách horký vývar a promícháváme ode dna. Když je rýže měkká (bude to trvat 20-25 minut), vmícháme máslo a trochu čerstvě mletého pepře. Dochutíme solí.

Podáváme posypané nasekanou petrželkou a strouhaným parmazánem.



Tip: Do rizota můžete také přidat suché bílé víno. Udělejte to ještě předtím, než do kastrolu přidáte vývar. Promíchejte a nechte trochu odpařit. Pak pokračujte podle receptu.



Lasagne s rajčaty a houbami

Ingredience na 4 porce:

12 plátků lasagní



1 cibule



200 g čerstvých hub



4 velká masitá rajčata



1 lžíce olivového oleje



sůl a čerstvě mletý pepř



150 g strouhaného sýra



Na bešamel:



3 lžíce másla



2 lžíce hladké mouky



1/2 lžičky mletého muškátového oříšku



300-400 ml mléka



sůl a čerstvě mletý pepř



Pracovní postup:

Plátky lasagní si můžeme předvařit v osolené vodě, ale není to nutné.

Cibuli oloupáme a nasekáme najemno. Houby očistíme a nakrájíme na menší kousky. Rajčata omyjeme nakrájíme na plátky.

Na olivovém oleji orestujeme cibuli dosklovata, přidáme houby, osolíme, opepříme a dusíme asi pět minut. Dáme stranou.

Připravíme si bešamel. V kastrůlku rozehřejeme máslo, přidáme mouku na mírném plameni a vymícháme světlou jíšku. Zalijeme ji 300 ml studeného mléka a průběžně prošleháváme, aby se neudělaly hrudky. Ochutíme mletým muškátovým oříškem, solí a čerstvě mletým pepřem a za stálého míchání vaříme, až vznikne hustší bešamel.

Zapékací misku vymažeme olivovým olejem, poklademe plátky lasagní, na ně nalijeme trochu bešamelu, poklademe plátky rajčat a houbovou směsí a tímto způsobem vrstvíme. Nakonec bychom měli mít plátky lasagní, které přelijeme zbylým bešamelem a posypeme strouhaným sýrem.

Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 30 minut dozlatova.

Tip: Do houbové směsi můžete přidat také nasekanou slaninu nebo mleté maso.