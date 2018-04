Hostina ledu a ohně u vás doma: pečínka, kachna i medové koláčky

Pratuří pečínka s pórkem

Tento recept je inspirován bohatou hostinou, které se zúčastní Bran v knize Střet králů. Kombinace pečené zeleniny a křehkého masa povýší podle autorek Chelsea a Sarianny každou vaši večeři na hostinu.



Ingredience na 4 až 6 porcí:



bizoní nebo hovězí vrchní šál (1 350 g)

6 pórků (pouze bílé a světle zelené části), dobře omytých a nakrájených na 0,5 cm plátky

4 mrkve nakrájené na 0,5 cm plátky

1 palice česneku, rozlámaná na stroužky

malý svazek čerstvého tymiánu, rozmarýnu, bobkového listu a šalvěje

olivový olej

vločková sůl

mletý černý pepř

vývar nebo voda k podlévání

1 várka středověké pepřové omáčky (viz dále)

Postup:

Předehřejte troubu na 200 stupňů Celsia a vyndejte hovězí z lednice alespoň 30 minut před tím, než jej dáte péct.

Rozložte zeleninu, česnek a bylinky na plech a zakapejte olivovým olejem. Promíchejte, aby se vše dobře obalilo. Zakapejte olejem i hovězí a pak štědře posypejte solí a pepřem. Položte maso na zeleninu.

Vložte plech do trouby a pečte asi hodinu, půl hodiny po začátku pečení zkontrolujte zeleninu. Pokud vypadá suše, polijte i maso vypečenou šťávou. Aby se jídlo nespálilo, můžete jej podlít i troškou vývaru nebo vody. Ke konci hodiny pečení kuchyňským teploměrem ověřte, zda je maso dost propečené. 60 stupňů Celsia značí, že je upečené na medium.

když je maso upečené podle vaší chuti, přesuňte jej na prkénko a nechte 15 minut odpočívat. Poté nakrájejte na tenké plátky, pokapejte pepřovou omáčkou a podávejte se zeleninou.



Středověká pepřová omáčka:

Do malého kastrolu vlijte 1/3 šálku jablečného octa zředěného napůl vodou a 1 lžíci červeného vinného octa. Přidejte 1 krajíc spáleného chleba a máčejte je, dokud se nerozpadne, pak ho rozmačkejte vidličkou. Vmíchejte 1 lžíci černého pepře a čtvrt lžičky mletého zázvoru a pozvolna přiveďte k varu. Omáčku můžete podle vlastní chuti více naředit přidáním tekutých ingrediencí nebo propasírovat.



Kachna na citronech

Pro tento recept se blogerky nechaly inspirovat rozhovorem Šarny a Anguye v knize Bouře mečů. Sladkokyselá chuť kachny je skvěle doplněná pálivostí chilli. Podobně jako knihy a seriály se vám možná bude chvílemi zdát až příliš intenzivní, ale již za několik málo chvil vás zaplaví nedočkavost po dalším soustu.



Ingredience na 3 až 4 porce:

1 kachna, asi 1,8 kg

2 citrony

polovina šálku citronové šťávy

3 lžíce olivového oleje, trochu navíc na kachnu

půl lžičky kuchyňské soli

1 lžička mletého chilli

čtvrt lžičky bílého pepře

vločková sůl

900 g zeleniny (brambory, mrkev, pórek) nakrájené na větší kusy

2 lžíce medu

granátové jablko (není nutné)



Postup:

Předehřejte troubu na 190 stupňů Celsia.

Vymačkejte citronovou šťávu a půlky vymačkaného citronu nacpěte do kachny. Nalijte polovinu šálku citronové šťávy do malého kastrolu, na středním plameni rozehřejte a zbylou šťávu uschovejte pro další použití. Přidejte do pánve olej, sůl, med a koření. Nechte omáčku probublávat asi 5 minut, dokud se nezačne vyvařovat.

Dejte kachnu do pekáče. Nohy jí svažte provázkem a špičky křídel zastrčte, aby se nespálily. Potřete kachnu olivovým olejem a posypte vločkovou solí. Mašlovačkou naneste na obě strany připravenou citronovou polevu.

Po pekáče přidejte zeleninu dle vlastního výběru, která se upeče v kachním tuku.

Hodinu kachnu pečte. Vytáhněte ji z trouby, znovu potřete polevou a pečte ještě 45 minut. Pomašlujte a vraťte ji do trouby na 15 minut, nebo dokud kachna nebude zlatavě hnědá. Naposled ji potřete polevou a podávejte s opečenou zeleninou, můžete ji také ozdobit semínky z granátového jablka.



Středověké medové sušenky

Blogerky hledají inspiraci zejména ve středověkých kuchařských knihách, tento recept pochází z Curye on Inglysch ze 14. století. V Písni ledu a ohně si na nich pochutnává lord Casswell při svých opulentních hostinách.



Ingredience na 2 sušenek:



2 šálky mouky

1 lžička soli

75 g másla

studená voda

olivový olej

čtvrtina šálku medu

1 lžíce mleté skořice

Postup:

Smíchejte mouku se solí. Prsty zapracujte máslo do mouky a udělejte drobenku. Postupně do ní vmíchejte dost studené vody na to, aby těsto drželo pohromadě. Dejte si pozor, abyste vody nepřidali příliš. Vyválejte těsto na plát o tloušťce 6 mm a vykrájejte z něj kolečka o průměru asi 5 cm.

Na středním plameni na pánvi, v níž jste rozpustili trochu másla nebo olivového oleje, smažte sušenky, dokud nejsou nahnědlé a křupavé, ale ne spálené. Mělo by to trvat asi 3 minuty. Dobře je osušte papírovými utěrkami.

Mezitím vlijte do kastrolu med a pomalu jej přiveďte k varu. Potřete sušenky teplým medem, posypte skořicí a ještě teplé podávejte.