Kopřivová polévka s vejcem50 g prosa * 1 čajová lžička mořské soli * 50 g listů mladých kopřiv * 1/8 l mléka * 1/8 l sladké smetany * 2 vejce * na špičku nože čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek * špetka čerstvě mletého bílého pepře * na špičku nože kari koření * 2 vejce natvrdoProso s 3/4 l vody a trochou soli přivedeme k varu a zvolna vaříme půl hodiny v odklopeném hrnci. Kopřivové listy důkladně omyjeme vlažnou vodou a necháme odkapat. Kopřivové listy s mlékem, smetanou a syrovými vejci asi 1/2 minuty mixujeme na kaši, kterou poté smísíme s prosem a za stálého míchání přivedeme k varu. Polévku ochutíme muškátovým oříškem, pepřem, kari kořením a trochou soli. Na chvilku ji odstavíme a necháme vychladnout. Vejce oloupeme a nakrájíme na osminky. Polévku ještě jednou rozmixujeme ve dvou dávkách, každou dávku mixujeme 1 minutu. Potom ji znovu ohřejeme, nalijeme na talíře a obložíme vařeným vajíčkem.2 mrkve * 200 g brokolice (nebo kedlubny * případně propasírovaných zelených lusků) * 1 čajová lžička soli * krabička zahradní řeřichy * 100 g smetany Brambory omyjeme, oloupeme a nakrájíme na kostky, pór omyjeme, očistíme a nakrájíme na kolečka. Mrkev omyjeme, očistíme a nakrájíme na kostky. Brokolici omyjeme, očistíme a nakrájíme na kousky. Zeleninu vložíme do osolené vody tak, aby byla vodou zakrytá, přivedeme k varu a necháme 40 minut pod pokličkou zvolna vařit. Řeřichu odstřihneme, omyjeme a necháme odkapat na sítu. Zeleninu rozmixujeme nebo propasírujeme přes husté síto, vrátíme do hrnce, zamícháme se smetanou a ještě jednou ohřejeme. Nalijeme do talíře a posypeme řeřichou.Promíchejte máslo se šťávou, citronem, kůrou, kořením a jako poslední přidejte pažitku. Hmotu nenechávejte dlouho stát, aby se nevysrážela šťáva z bylinek a citronu a nezbarvila máslo. Máslo dejte do lednice, aby lehce ztuhlo. Potom je vytvarujte do tvaru válečku a "vyválejte" je ve vrstvě nasekané pažitky. Hotové máslo zabalte do pergamenového papíru, silně utáhněte a uschovejte v lednici. Na přípravu ochuceného másla nemusíte používat jenom pažitku. Využijte i čerstvý libeček, petržel, bazalku, tymián, oregano, šalotku, případně směs všech těchto bylinek.