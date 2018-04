Receptem na krásu je minerálka

Raquel Welchová Raquel Welchová Raquel Welchová Raquel Welchová

"Zvednou mi náladu a když se cítím dobře, vypadám také krásněji," podotýká diva, která druhdy bývala erotickým symbolem Ameriky.Welchová odmítá názor, že by žena po třicítce, tím spíše po čtyřicítce, neměla dělat věci, jež ji bavily ve dvaceti letech. "Když jsem byla mladá, promenovala jsem se ráda po losangeleských plážích v bikinkách. Nevím, proč bych to nemohla dělat i dnes, když mám stále perfektní postavu, prožívám nejlepší léta svého života a obdivné pohledy mužů mi víc než kdykoli předtím zvedají sebevědomí," prohlašuje.Jediné, čeho by se prý neodvážila, je opalovat se. "Slunce vysušuje pokožku, zvýrazňuje vrásky a po sluneční koupeli bych asi vypadala na svůj skutečný věk," vysvětluje Raquel. A to si prý vzhledem k pověsti krásky, která nestárne, nemůže dovolit.