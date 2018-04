Čtenářský recept: Žirafí roláda

Doba přípravy

60min

Množství

12

Potřebujeme:

Na malování:

- 1vajíčko

- 4 lžíce cukr moučka

- 6 rovné lžíce hladké mouky

na roládu:

- 6vajec

- 12 dkg cukr krupice

- 8 dkg hladké mouky

- Kakao

náplň:

- 1 šlehačka

- 1 ztužovač

- meruňková marmeláda

- meruňky

- Těstíčko z cca půlky vajíčka - zvlášť si oddělte bílek a zvlášť žloutek a od každého dejte do misky půlku.

- Přidejte dvě lžíce moučkového cukru a tři rovné lžíce hladké mouky. Přidávejte suroviny po částech a šlehejte, výsledné těstíčko by mělo mít konzistenci ušlehaného bílku s cukrem, kterým se malují perníčky, ani moc tekuté, ani husté.

- Těstíčkem v sáčku s ustřiženým rohem namalujte na pečící papír různé motivy, podle chuti a schopností, možná i nápisy.

- Plech s namalovaným vzorem dejte do mrazáku na půl hodiny.

- Na roládu ušlehejte bílky se 120g krupicového cukru do pěny, poté zašlehejte do směsi po troškách žloutky .

- Nakonec zašlehejte 80g hladké mouky.

- Vyndejte plech z mrazáku a ornament zalejte těstem

- Pečte 7-10 minut v troubě předehřáté na 180 st. (pokud můžete bez horkovzduchu).

- Upečenou roládu nechte vychladnout, nezamotávejte.

- Ušleháme šlehačku se ztužovačem.

- Vychladlou potřete marmeládou a naplňte šlehačkou se ztužovačem a ovocem.

- Přejeme dobrou chuť