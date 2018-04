Vindaloo a chillibuchta prověří, jestli máte plechovou hubu

„Vzhledem k tomu, že česká kuchyně pálivé přísady moc nezná, tak ani Češi nemají k pálivému nijak zásadní vztah. Většina jídel, která se připravuje v restauracích, je spíše mírně kořeněná než skutečně pálivá. Naštěstí se tento trend pomalu mění a restaurací, kde seženete skutečně pálivou lahůdku, postupně přibývá,“ pochvaluje si změnu kurzu v české kuchyni Ota Hobst, milovník chilli papriček a jeden z organizátorů akce Plechová huba.



Dostaveníčko milovníků chilli

Na té se 17. listopadu sjedou do klubu Futurum milovníci chilli a masochisté z Prahy a okolí, aby se pokusili sníst hned několik neskutečně pálivých pokrmů. Účastníci jsou natolik otrlí, že naposledy skončila ochutnávka u produktu tak pálivého (9 milionů SHU - Scovilleovy jednotky pálivosti), že je považován za nebezpečný. Pro srovnání - známá paprička jalapeňo nedosahuje ani 10 tisíc SHU, nejpálivější chilli současnosti Carolina Reaper má až 2 miliony a pepřový sprej mezi 3 a 6 miliony SHU.



„Plechová Huba není jenom soutěž o největšího šílence, ale také chilli happening, kde budete moci pohovořit s ostatními milovníky o pěstování papriček, můžete si vyměnit recepty, ochutnat něco ze zahrádky, popřípadě nakoupit pálivé dobroty ve všech možných formách od omáček, přes oleje až po džemy,“ dodává Oto Hobst.



Divíte se, proč vlastně někdo něco pálivého jí? Bezpochyby je v tom adrenalin, stejně jako endorfiny, které se mu následně vyplaví v mozku. Navíc na pálivost si postupně zvyknete a vydržíte stále ostřejší jídla. A těšíte se na ně víc a víc.



Chilli má přitom podle odborníků i spoustu pozitivních vlivů na lidské zdraví a v neposlední řadě urychluje spalování tuků. Podle následujících receptů můžete vyzkoušet vyhlášené červené kari vindaloo, proslavené chilli con carne nebo netradiční pálivé buchty podle receptů českých chilli specialistů.



Cupcakes

Podle receptu Carpe Diet



Těsto:

125 g hladké mouky

1 lžíce kakaa

1/2 lžičky prášku do pečiva

1/2 lžičky soli

60 g másla pokojové teploty

150 g cukru krupice

1 velké vejce

1 lžička vanilkového extraktu

120 ml podmáslí

červené potravinářské barvivo (ideálně gelové)

1/2 lžičky octa

1/2 lžičky jedlé sody

Krém:

250 g krémového sýru typu Philadelphia

lžička vanilkového extraktu

60 gramů prosátého cukru moučka

160 ml smetany ke šlehání

mleté chilli nebo chilli vločky na ozdobu





Postup:

1.Troubu předehřejte na 180 stupňů a nachystejte si 12 košíčků na muffiny.

2. Smíchejte v míse mouku, kypřící prášek, sůl a kakao.

3. Vymíchejte změklé máslo do pěny, přidejte cukr, vejce a vanilkový extrakt tak, aby se vše hezky smíchalo.

4. Smíchejte podmáslí s červeným barvivem.

5. Smíchejte suroviny - střídavě přidávejte napřed směs mouky a dalších sypkých surovin a podmáslí s barvivem tak, abyste končili moukou.

6. Smíchejte ocet s jedlou sodou, rychle zapracujte do těsta a hned rozdělujte do připravených košíčků (košíčky plňte do 3/4).

7. Pečte cca 20 minut, zkontrolujte špejlovým trikem.

8. Na krém vyšleháme všechny ingredience dohromady, smetanu přidáváme postupně až na konec. Tím pak ozdobíme cupcakes podle fantazie.



Chilli con carne

Podle receptu Jamese z ChilliSOS.cz

2 lžičky olivového oleje

2 cibule na kostičky

3 stroužky česneku

350 g mletého hovězího masa

450 g mletého vepřového masa

2 plechovky rajčat

3 lžičky římského kmínu

1 lžička kmínu

1 svitek skořice

1 lžička oregána

2 plechovky červených fazolí

350 ml hovězího vývaru

20 g tmavé čokolády (čím tmavší, tím lepší)

chilli papričky dle chuti

sůl a pepř

čerstvý koriandr

Postup:



1. Osmahněte v hrnci na oleji cibulku a česnek, vyjměte z hrnce a začněte smažit oba druhy masa. Když je maso zvenku opečené, vraťte cibulku a česnek do hrnce a přidejte rajčata, vývar a koření, podle vlastní chuti pak chilli papričky.

2. Duste 45 minut, pak přidejte červené fazole a více vývaru podle toho, jak hutná je směs. Dochuťte tmavou čokoládou, solí, pepřem, případně svou oblíbenou pálivou omáčkou. Nezapomeňte na spoustu čerstvého koriandru a vařte dalších 15 minut.

3. Podávejte s rýží, tortillami, bramborami nebo opečeným chlebem, nejlépe bude chilli con carne chutnat druhý den po uvaření, kdy se chutě důkladně promísí.



Tip Jamese z ChilliSOS.cz: Dekorační květinu z chilli vyrobíte naříznutím papričky od špičky téměř ke konci (asi 1 cm od stopky) křížem na čtyřech místech (ale můžete i víc, když máte větší papričku). Pak naříznutou papričku vložte do vody s ledem a chvilku nechte v lednici - chilli květ se vám rozvine.



Chillibuchta

podle Carpe Diet



1/2 másla (125 g)

1/2 hrnku kakaa

1/2 hrnku krystal cukru

1/2 hrnku hladké mouky

1 čajová lžička instantní kávy

1/4 85 % čokolády (na kostičky)

chilli sušené či čerstvé dle chuti

4 polévkové lžíce marmelády

2 vejce

1/2 čajové lžičky kypřícího prášku

špetka soli

Postup:



1. Troubu předehřejeme na 180°C (pečení z obou stran).

2. Máslo nakrájíme na kostky, dáme do mísy a rozpustíme na vodní lázni (nebo v mikrovlnce), postupně vmícháváme kakao, cukr, kávu a marmeládu. Vznikne hustá kakaová hmota, do které přidáme dvě celá vejce a předem promíchanou směs kypřícího prášku, soli a mouky, pečlivě smícháme a na konec přidáme čokoládu.

3. Formu vyložíme pečícím papírem nebo můžeme vymazat zbylým papírem od másla a vysypat hladkou moukou. Těsto přendáme do formy a rozetřeme, aby bylo všude stejně vysoké, pečeme max. 20 minut s ohledem na vlastní zkušenosti s troubou. Koláč je hotový, když se na špejli po vpichu nelepí těsto.

Vindaloo

Podle receptu Lakyho z Lakyho pálivých omáček



1 kg masa nakrájeného na kostičky (original je jehněčí, ale lze použít i kuřecí, nebo jakékoliv jiné maso)

olej (příp. přepuštěné máslo nebo ghí)

800 g konzervovaných rajčat

1 cibule

3 brambory



2 lžíce octa (nejlépe červeného vinného)

10 stroužků česneku

1 palec zázvoru

Vindaloo koření směs Spice blend (viz níže)

1 lžíce hnědého cukru

5 ks rozsekané koriandrové natě vč. kořínků

1⁄2 lžíce soli

Spice Blend:

libovolné papričky dle uvážení (čerstvé nebo sušené)

2 lžičky černého pepře

2 lžičky koriandru semen

2 lžičky římského kmínu

1 lžička pískavice semena

1 lžička černých hořčičných semínek

12 hřebíčků

12 ks celé zelené lusky kardamonu

2 lžičky mleté skořice

2 lžičky mleté papriky

Postup: