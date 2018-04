Vaříme: Vepřové s jablky

Suroviny na porce:

500 g vepřové kýty nebo panenky

100 g hladké mouky

1 cibule

3 lžíce hrubozrnné hořčice

4 bobkové listy

1 větší jablko

300 ml zeleninového vývaru

olej

velkolistá petržel

sůl a pepř

Postup:





1. Kýtu pokrájíme na větší kousky. Možná až dvakrát větší než bychom dávali do guláše. Maso osolíme a zaprášíme hladkou moukou. Kostky v ní obalíme ze všech stran a dáme na chvíli stranou.

2. Připravíme si najemno nakrájenou cibuli. Jablko zbavíme jádřince a nakrájíme na plátky.

3. Na sporák dáme hlubokou pánev a až se rozehřeje, nalijeme do ní olej. Maso obalené v hladké mouce naházíme do rozpáleného oleje a zprudka osmahneme ze všech stran, aby se zatáhlo a zůstalo šťavnaté. Z každé strany opékáme minutu až dvě.

4. Plamen necháme běžet a do výpeku dáme cibuli. Necháme zesklovatět. Přidáme jablko a zasmažíme ho, aby zhnědlo. Potom přelijeme vývarem a promícháme.

5. Všechno, co se doteď připeklo na pánev, vmícháme do směsi. Kousky masa vrátíme do pánve. Přidáme jeden nebo dva bobkové listy a lžíci hrubozrnné hořčice. Vše promícháme, přiklopíme pokličkou a necháme probublávat asi 15 minut.