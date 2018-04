Přivolejte léto dobrotami jako od moře: pálivé kari, sirnica a flan

Češi jezdí na dovolené po celém světě, ale i ty méně dobrodružné typy mohou na cestu vypravit alespoň své chuťové pohárky. Vyzkoušejte exotické zelené thajské kari, halibuta s netradiční omáčkou z kustovnice čínské, sirnicu jako z Černé Hory a zapečený flan oblíbený ve Španělsku a Itálii. Recepty spojuje přidání chřestu, jehož sezona je právě v plném proudu. Tyto i další chřestové dobroty můžete až do 24. května vyzkoušet v restauracích po celém Česku v rámci šestého ročníku Chřestfestu, který oživuje lehce zašlou slávu zdravé a chutné zeleniny.

Černohorská sirnica se zeleným chřestem a pyré z pečené kapie

Podle receptu šéfkuchaře restaurace U Viléma

Ingredience pro 4 osoby

Sirnica:

150 g balkánského sýra



200 g tvarohu (měkký)

2 vajíčka

60 g kukuřičné mouky (hladké)

sůl, pepř dle chuti

150 g chřestu (zelený a zlehka povařený)

1 kávová lžička cukru (krupice)

olivový olej na vymazání formy

citron

Pracovní postup:



Sýr, tvaroh, vajíčka a mouku promícháme. Přidáme nasekaný chřest, trošku soli, pepře a pár kapek citrónové šťávy. Vlijeme do vymaštěné formy a pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů Celsia přibližně 20 až 30 minut.



Pyré z pečené kapie:

100 g pečené loupané kapie

2 polévkové lžíce olivového oleje

vinný ocet

sůl, pepř dle chuti

Pracovní postup:

Kapie rozmixujeme s olivovým olejem a kapkou vinného octa. Dle chuti osolíme a opepříme.

Na talíř nalijeme pyré a na něj položíme sirnicu a zdobíme grilovanou slaninou Pancetta, kouskem pečeného zeleného chřestu, případně polníčkem.

Zapečený chřestový flan s přelivem z gorgonzoly s grilovanou krevetou

Podle receptu šéfkuchaře restaurace Giardino Enoteca con Cucina

Ingredience pro 4 osoby

Flan:

200 g chřestu (100 g zeleného, 100 g bílého)

2 vejce

3 dcl smetany

50 g parmezánu

20 g mouky

20 g másla na vymazání formiček

1 l vody

Omáčka:

80 g gorgonzoly

2 dcl smetany

zbylý vývar z chřestu

sůl, pepř

4 ks krevet

Pracovní postup:

Očištěný a nakrájený chřest uvaříme v osolené vodě do měkka (zbylý vývar necháme na omáčku).

Do větší nádoby vložíme všechny ingredience a vychlazený chřest. Vše rozmixujeme tyčovým mixerem, dochutíme solí a pepřem. Směs naléváme do máslem vymazaných formiček. Naplněné formičky vložíme na pekáč a pečeme ve vodní lázni, po dobu 30 min na 180°C. Omáčku uděláme rozpuštěním gorgonzoly ve smetaně a zeleninovém vývaru. Teplý upečený flan vyklopíme na talíř, přelijeme omáčkou z gorgonzoly a zdobíme grilovanou krevetou.

Halibut s chřestovým rizotem z quinoy a omáčkou z kustovnice

podle receptu šéfkuchaře Ada restaurantu v Hotelu Hoffmeister



Ingredience na 4 porce:

720 g filetů halibuta



400 g chřestu zeleného



250 g quinoy



100 g mrkve



100 g celeru řapíkatého



100 g fenyklu



90 g šalotky



česnek

50 g kustovnice



0,5 l zeleninového vývaru



0,5 l bílého vína

50 g másla



60 g olivového oleje

citron

zázvor

koriandr

sůl, pepř

Pracovní postup:

Očištěný filet naložíme do oleje, koriandru, zázvoru a čerstvě mletého pepře. Ve víně a vývaru povaříme quinou do poloměkka.

Chřest opatrně oloupeme, hlavičky odložíme na stranu a zbytek nakrájíme na plátky, přidáme do kastrolu s nakrájenou mrkví, fenyklem a celerem a asi 5 minut dusíme.

Halibuta zprudka orestujeme ze všech stran asi 6 minut a servírujeme. Do rizota přidáme máslo, zázvor, bylinky, sůl, pepř a před podáváním zakapeme citronem, ozdobit můžeme opečenými hlavičkami chřestu.

Omáčka z kustovnice:

V kastrůlku zpěníme šalotku, zázvor, kustovnici a zalijeme vínem. Dochutíme koriandrem, solí, pepřem a po zredukování na 1/4 zahustíme máslem.

Thajské pálivé zelené kari s kuřecím masem

Podle receptu šéfkuchaře Modrý Zub Spálená



Ingredience na 4 porce:

800 g kuřecího masa (v menších kusech)

400 ml kuřecího vývaru

600 ml kokosového mléka

cuketa, kedlubna, hrášek (možno nahradit třeba fazolovými lusky)

25 až 35 bambusových plátku (lze koupit v obchodě v plechovce)

20 kafírových listů

8 stébel citronové trávy

8 plátků galangy

4 hrsti čerstvé thajské bazalky

4 lžíce rybí omáčky

4 lžičky cukru

4 polévkové lžíce zelené kari pasty

čerstvý chřest (nakrájený dle vás, dva až tři stonky)

Pracovní postup:

Na zahřáté pánvi krátce osmahneme kari pastu, až je voňavá, snížíme teplotu, přidáme kokosové mléko a kuřecí vývar. Za stálého míchání pomalu vaříme, až se na povrchu vytvoří tenká vrstva tuku z kokosového mléka.

Přidáme kuřecí maso nakrájené na kousky. Přidáme kedlubnu. Přivedeme k varu a vaříme, dokud kuře nezačne měnit barvu. Ještě při varu přidáme cuketu, hrášek, bambus a pokračujeme, až je kuře hotové a zelenina křupavá. Nakonec přidáme ještě čerstvý chřest, aby si zachoval všechny živiny, krátce vaříme.

Odstavíme z ohně a vhodíme bazalku, zamícháme, bazalka vše krásně provoní. Kromě vybrané zeleniny můžeme přidat i fazolové lusky. Kari by mělo být husté a voňavé po bazalce.