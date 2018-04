Čtenářský recept: Obyčejné české rohlíky nebo housky

Doba přípravy

2.5 - 3 hod

1kg obyčejné hladké mouky

2.5 kávové lžičky sušeného droždí

2.5 kávové lžičky soli

2 kávové lžičky krystalového cukru

1/4 kávové lžičky drceného kmínu

2 polévkové lžíce octa

0.5 litru vlažného 2% mléka

250-300 ml vlažné vody

100 ml řepkového oleje

asi 125 ml mléka na vlhčení rohlíků

nemletý mák a hrubou sůl na posypání rohlíků

papír na pečení

Zadělání a vypracování těsta

Nejdříve si připravte mouku. Pokud ji skladujete v chladnu, odmeřte ji a nechte ohřát na pokojovou teplotu. Je to důležité, protože těsto zadělané z chladné mouky špatně kyne. Mouku dejte do mísy, pridejte sušené (!) kvasnice, sůl, drcený kmín a cukr. Dobře vařečkou promíchejte, alespoň 1 - 2 minuty!

Smíchejte olej a mléko (vlažné!) dohromady a pomalu za stálého promíchávání přidávejte do mouky. Pak přidejte vlažnou vodu smíchanou s octem (ocet příznivě ovlivňuje tažnost těsta a růst kvasnic). Trochu promíchejte, aby se všechna tekutina vsákla do mouky.

Na pomoučněný vál vysypte obsah mísy. Je to zatim hrudkovité měkké těsto, které nyní musíte vypracovat.

Oběma rukama je zaděláváme, stále překládáme, obracíme a vytlačujeme jej dlaněmi. Tímto způsobem do těsta vpravujeme potřebný vzduch. Pracujte nejméně 5-8 minut! Těsto bude vláčné, hladké a nebude se chytat válu.

2. Kynutí těsta

Vypracované těsto vložíme zpět do mísy vysypané moukou, přikryjeme utěrkou a necháme v klidu kynout asi 1 hodinu. Doporucuji vložit mísu s těstem do ještě nevyhřáté trouby. Pokud máte plynový sporák, je to idealní, neboť plamínek vyhřívá troubu na perfektní teplotu pro kynutí. Ale stačí vykynutí při pokojové teplotě na místě, kde nedochází k proudění studeného vzduchu.

Těsto by mělo pri správném vykynutí zvětšit svůj objem asi 2x.

Pokud vidíte, že těsto kyne pomaleji, dejte jej na teplejší místo!

3. Kolik rohlíků a jak velké?

Vykynuté těsto musíte rozdělit podle toho jak velké a kolik rohlíků chcete mít.

Těsto, které po zadělání dle uvedeného receptu bude asi o hmotnosti 2100 gramů můžete rozdělit několika způsoby:

Velké rohlíky 130g - 16ks:

těsto rozdělit na 4 díly, z každého dílu vyválet placku a tu tozdělit na 4 díly.

Normální velikost 85g - 24ks rohlíků:

těsto rozdělit na 4 díly, a placku rozdělit na 6 dilů.

Malé rohlíky 55g - 36ks:

těsto rozdělit na 6 dílů, a placku rozdělit na 6 dilů.

Lahůdkové rohlíčky 40g - 48ks:

těsto rozdělit na 8 dílů, a placku rozdělit na 6 dilů.

Dělení těsta můžete udělat i podle sebe, podle toho jakou velikost rohlíků máte oblíbenou. Já osobně mám raději rohlíky malé asi 50-55g.

4. Tvarování rohlíků

Díl těsta upravite do kulatého bochánku který vyválíte válečkem pokud možno do tvaru kulaté placky asi o průměru 25 cm, rozkrájíte rádlem nebo nožem na potřebný počet dílů.

Trojúhelník ještě protáhneme válečkem aby byl měl asi dvojnásobnou výšku. Potřeme celý trojúhelník mlékem a svineme od základny k vrcholu. Oběma rukama rolujeme několikrát tak, aby se těsto dobře spojilo a špičky rohlíku aby byly uzavřené. Trochu jen ohneme do podkůvky a vložíme na plech.

Plech před tím pokryjte pečícím papírem!

5. Kynutí a úprava rohlíků

Na pečící plech se vejde 12 malých rohlíků. Rohlíky pěkně potřete mlékem a dejte asi půl hodiny na teplé místo kynout.

Po vykynutí je znova potřete mlékem a posypte podle chuti hrubou solí, kmínem nebo nemletým mákem!

Nepoužívejte k potírání rohlíků rozšlehané vejce, nebo bílek! Rohlíky by dostaly "buchtovou" chuť.

6. Pečení rohlíků

Předehřejte troubu na asi 195°C.

Vložte plech s rohlíky do střední polohy v troubě. Doporučuji vložit na spodní rošt hliníkovou folii (plech), který sníží pečení zespoda, takže nedojde k připálení pečiva.

Rohlíky pečte 18-22 minut, podle toho chcete-li mít rohlíky světlejší či více vypečené.

Každá trouba peče trochu jinak, tak je nejlépe první várku více sledovat a dobu pečení upravit podle prvního výsledku.

Po upečení rohlíky necháme trochu schladnout a pak sundáme z plechu a podávame vlažné.

Je vhodne rohliky po vyjmuti z trouby zvlhcit vodou z rozprasovace. Dudou se lesknout a zachovaji si chrupavou kurcicku.

Můžete je také zamrazit, pokud nějaké zbydou, ale o tom vážně pochybuji...

Správně upečený český rohlík by měl vypadat asi tak jako na obrázku.

Ze stejného těsta mužete upéci i housky, pletené ze tří pramenů. Při pletení housek vytvořte tři stejné válečky těsta uprostřed trochu silnější. Začněte pletením od středu, dokončete jeden konec, otočte a upleťte dhuhý konec. Houska bude mít pěkný oválný tvar. Vlhčete je mlékem, stejně jako rohlíky!

Upečete je takové jako na obrázku hned a nebo až podruhé, ale věrte mi, že všechny do jednoho sníte a pochutnáte si!