Quiche s kozím sýrem

Suroviny na 8 porcí:

Na těsto:



500 g hladké mouky

125 g másla

125 g sádla

mořská sůl

2 velká vejce v bio kvalitě, rozšlehaná

Na náplň:



5 velkých vajec v biokvalitě

560 ml šlehačky

půl nastrouhaného muškátového oříšku

hrst strouhaného čedaru

hrst strouhaného sýru Gruyére

svazek jemně nasekané pažitky

mořská sůl a čerstvě umletý černý pepř

svazeček tymiánu

extra panenský olivový olej

tyčinka kozího sýra, rozdrobená

10 tenkých plátků italské slaniny pancetta

Postup:

1. Prosijeme do mísy mouku a prsty do ní zapracujeme máslo, sádlo a špetku soli. Přidáme rozšlehaná vejce a zpracujeme těsto do tvaru koule. Zabalíme ho do fólie a necháme aspoň hodinu odpočívat v chladničce.

2. Na pomoučeném vále rozválíme těsto do půlcentimetrové tloušťky. Položíme ho přes formu (30 cm v průměru), vmáčkneme do ní, ořízneme okraje a dno propícháme vidličkou. Zabalíme do fólie a uložíme na půl hodiny do mrazáku. Předehřejte troubu na 180 °C.

3. Formu s těstem vyndáme z mrazáku a na deset až patnáct minut zapečeme v předehřáté troubě. Mezitím smícháme v míse pět vajec, šlehačku, muškátový oříšek, čedar, sýr Gruyére a pažitku. Osolíme a opepříme. Smícháme otrhané špičky tymiánu s trochou olivového oleje.

4. Nalijeme náplň do formy s těstem a rozdrobíme navrch kozí sýr. Pokryjeme plátky slaniny a posypeme tymiánem. Pečeme 30-35 minut v předehřáté troubě, dokud není quiche pevný a na povrchu zlatohnědý.