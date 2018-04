Polévka zahřeje nejlépe: uzená zelňačka, mrkvový krém a thajská tom yum

Na pěší zóně na pražském Andělu se kromě vyhlášených kuchařů můžete setkat i doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a populárními foodie moderátorkami Kateřinou Winterovou a Lindou Rybovou (polévky podle jejich chuti najdete zde). Výtěžek z benefiční gurmánské akce Polívková smršť jde na podporu Centra moderní rehabilitace Ergo Aktiv, které pomáhá lidem, jež prodělali mozkovou mrtvici nebo jiné poškození mozku a musí se potýkat s následky této nemoci při návratu do běžného života a do zaměstnání.

Mrkvový krém s koriandrem

podle receptu Jan Wiesnera, šéfkuchaře Hotelu Marriott



Ingredience:

1 lžíce olivového oleje

1 cibule

1 brambora

1 petržel

7 mrkví

1 kousek čerstvého zázvoru

chilli paprička

1lžíce čerstvého koriandru

Postup:



Olej rozpalte v polévkovém hrnci, pak na něm do růžova osmahněte nadrobno nasekanou cibuli. Přidejte kostičky brambory, petržele i mrkve a chvíli opékejte. Zalijte asi dvěma litry vody a vařte zhruba 10 minut. Přidejte kousek nastrouhaného zázvoru, chili papričky a koriandr a 5 minut vařte. Poté rozmixujte, podle chuti osolte a opepřete. Podávejte ozdobené koriandrem.

Staročeská zelňačka z uzených žeber

podle Zbyňka Ženíška, zástupce šéfkuchaře TOP hotelu Praha



Ingredience:



0,5 kg uzených žeber



2 cibule

2 lžíce sladké papriky mleté

1 lžička kmínu

1 klobása (může být maďarská pro větší říz)

0,5 kg kysaného zelí

divoké koření (černý pepř, jalovec, nové koření, bobkový list, příp. zázvor)

máslo

hladká mouka

sůl a cukr na dochucení

zakysaná smetana k podávání



Postup:



Uvaříme žebra pomalu do měkka, čímž vznikne uzený vývar. Cibuli nakrájíme a necháme na trošce másla zesklovatět. Zaprášíme sladkou maďarskou paprikou, přidáme kmín, klobásku nakrájenou na plátky a orestujeme. Poté zalijeme vývarem z uzených žeber.

Zvlášť v hrnci s menším množstvím vody si svaříme divoké koření a pak slejeme vývar přes cedník do polévky. Zelí překrájíme na menší kusy, vložíme do polévky a vaříme do měkka. Žebra obereme, maso pokrájíme a vložíme do polévky.

Připravíme si máslovou jíšku, zahustíme jí polévku, dochutíme solí, cukrem a navrch dáme lžičku zakysané smetany.



Thajská kuřecí polévka Tom Yum

podle receptu Patrik Šándora, šéfkuchaře Umami Sushi



Ingredience:



0,5 g kuřecích prsou

500 ml kuřecího vývaru

300 ml kokosového mléka

skleněné nudle



1 ks citrónové trávy

3 až 4 limetové listy

100 g zázvoru

chilli paprička

3 lžíce rybí omáčky

cukr

limetová šťáva

koriandr



Postup:



Citrónovou trávu naklepejte a nakrájejte na 5cm větší kusy, kuřecí prsa nakrájejte na tenké nudličky. V hrnci smíchejte kuřecí vývar a kokosové mléko a přiveďte k varu. Přidejte citrónovou trávu, limetové listy, oloupaný a nakrájený zázvor, jednu chilli papričku a dochuťte třem lžícemi rybí omáčky. Pak přidejte kuřecí maso, dvě polévkové lžíce cukru a jednu lžíci limetové šťávy. Nechte provařit.

Podáváme se skleněnými nudlemi, které jsme si uvařili po dobu tří až pěti minut zvlášť v hrnci. Na závěr ozdobíme lístky koriandru.