Recept na štěstí? Na krize se připravte předem

"Starší dcera má problémy ve škole, možná i něco bere," svěřila se v poradně psychoterapeutky Boženy Havlové pohledná právnička. A to byl jen začátek složitého příběhu. "Její dcera se naštěstí časem vzpamatovala, ale matka se u nás ocitla zanedlouho podruhé. Společně jsme řešily trauma po rozvodu, vyrovnání s manželem i problémy s dospívajícími dětmi."

Co je osobní krize?

Začíná to bolestmi hlavy. Postupně přestáváme zvládat své emoce. Ztrácíme svou profesionalitu a štěstí je najednou neznámý pojem. Co se to jenom děje? Klademe si čím dál častěji podobné otázky v mezidobí, kdy nás pronásledují problémy.

"Je to osobní krize," tvrdí ve své knize Arye Jolesh, izraelský psycholog. Také podle zakladatelky českého programu Osobní krize Boženy Havlové nelze za krizi považovat až teprve totální vyčerpání, kdy člověk na konci svých sil naprosto selže. Zejména u žen je prý celý problém komplikovanější a může být i chronické intenzivní povahy.

Právnička z příběhu Havlové, matka dvou dcer, přišla o práci právě ve chvíli když už se zdálo, že se brzy vše vrátí v jejím životě do normálu. Zkusila podnikání, které se ji na malém městě moc nedařilo. Do poradny přestala docházet.

Neúspěchy nás posilují

"Doposud jsme byli zvyklí slýchat o osobní krizi jen v souvislosti s tragédiemi," říká psychoterapeutka. Proto máme z tohoto slovního spojení podvědomý strach. "Představme si ale, že jsme jen špatně vybrali jeden kousek puzzle do celé skládačky. Jediný nevhodný dílek a výsledku se nedobereme. Osobní krize začíná právě tímto výběrem," říká Havlová, známá především z iniciativy Podané ruce a díky terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic.

Moderní psychologie zastává názor, že právě neúspěchy a dokonce i traumata jsou nezbytné, aby lidé mohli být šťastní, úspěšní a spokojení. Podle Joleshe je proto naprosto normální, že i zdravý člověk upadá ve svém životě do celé řady větších či menších osobních krizí. Lidský mozek totiž funguje podobně jako baterie. A světe div se, nejsou to radosti a úspěchy, co ho dobíjí. Živí se nezdary a posilují ho naše další a další neúspěchy.

Rozvedenou a ze ztráty zaměstnání i milovaného partnera zklamanou advokátku dostihly deprese. Postupně jim začala podléhat. Nevycházela z domu a bezmyšlenkovitě zajídala špatnou náladu. Dostavila se nespavost, špatné soustředění a únava. Přidaly se další zdravotní i psychické potíže. Dcera se od ní odstěhovala a přišla samota.

Štěstí vs. zdokonalování se

Do poradny přišla znovu asi až po roce a hned v úvodu oznámila, že nejde kvůli dětem, že potřebuje pomoc sama. Vylíčila předcházející období plné nejistoty, smutku, starostí a samoty. "Nemohla jsem se na sebe ani podívat do zrcadla. Naposledy jsem se vážila, když jsem přibrala třicet kilo, nemám odvahu už stoupnout na váhu. Začala jsem sama držet diety, ale bylo to ještě horší. Mám pocit že po jednom jogurtu přiberu nejméně dvě kila. Připadám si neschopná jako matka i jako žena. Žiju sama, děti se ode mě odstěhovaly," svěřila se v poradně Boženy Havlové.

Kdysi úspěšná a pohledná advokátka se do poradny vrátila jako zdeptaná nešťastnice se 136 kilogramy váhy. "Bylo mi jí opravdu líto a zároveň jsem obdivovala její sílu znovu k nám přijít."

Vyhladovělý nespokojený mozek provokuje lidskou psychiku, a ta ztrácí rovnováhu. Zpočátku jen nenápadně, ale časem úplně. Mozek potom donutí naši nervovou soustavu k novému zápasu o klid. Uvnitř nás se tedy odehrává neustálý souboj mozku toužícího po sebezdokonalování s přáním být už konečně jednou pořádně šťastni.

Arye Jolesch přichází s řešením pomocí metody bipolárního středobodu. Je to řada složitých sociologicko-psychologických postupů, kterými se terapeut řídí. V zásadě je ale lze shrnout do několika bodů, k nimž psycholog klienta postupně vede:

Pravidla terapie bipolárního středobodu

1) Jednejte!

2) Uvědomte si, že nemáte co ztratit

3) Změňte zaběhnuté stereotypy

2) Komunikujte s okolím o svém problému

3) Nikdy se nestyďte za své problémy

4) Přehodnoťte představy o sobě

5) Své neúspěchy a prohry proberte s lidmi, kterým důvěřujete

6) Uvědomte si svoji hodnotu pro blízké lidi

7) Nebojte si přiznat, že potřebujete odbornou pomoc

8) Stanovte si nový životní cíl

Adiktoložka a psychoterapeutka Božena Havlová

Toxická reklama i filozofie

"Osobní krize se týká nás všech bez výjimky," tvrdí Havlová. Začíná v dětství, graduje v dospívání a periodicky se vrací ve středním a zralém věku. Utrpení je jako praskající skořápka k poznání sama sebe."

Havlová se soustředí i na každodenní toxicitu a závislost z prostředí, které nás obklopuje. Nebezpečí pro správný životní vývoj spatřuje hned v celém spektru vlivů: psychologicky cílené reklamy či filmy diktují paradoxní způsob života, kdy mladý, krásný, bohatý se rovná šťastný. Varuje před samoléčebnými dietami i léky na hubnutí či na podporu výkonu organismu.

Deprese a krize po celý život

řada žen Řada žen se stala úspěšnými poté, co zvládly svou krizi: fyzička Marie Curierová Sklodowská, operní pěvkyně Emma Destinnová, ministerská předsedkyně Indie Indhira Gándhíová, předsedkyně izraelské vlády Golda Meierová, autorka Haryho Pottera J.K.Rowlingová, australská zpěvačka Kylie Minogue.

Podobně jako Arye Jolesh, také Havlová tvrdí, že dospívání přestává být jediným rizikovým obdobím vzniku závislostí, depresí a traumat. Střední věk je totiž nastaven na maximální výkon. Vedle rodiny musí žena zvládat ještě náročné zaměstnání. Důraz je na schopnosti učit se stále novým postupům a vstřebávat nové technologie.

Dalším vážným fenoménem z pohledu psychoterapeutky je zadluženost, exekuce či ztráta zaměstnání. Lidem v nejproduktivnějším věku se najednou nedostává sil. Životní energii čerpají z alkoholu a uchylují se do iluzorního světa pod vlivem drog. "Pokud v takové situaci nepřijmeme rozumné řešení, vzhledem k psychickému charakteru žen je třeba počítat s tím, že přijdou deprese," varuje Havlová.

Klient má vědět, co se děje

Podle Joleshe je nauka bipolárního středobodu součástí terapií o postojích a chování klientů. Trápícího se člověka je třeba srozumitelně informovat o tom, co se s ním děje, jak funguje jeho mozek. Osoba sužovaná trápením se pak snáze a rychleji vrací do "normálu". I léčba antidepresivy je úspěšnější a klient je posléze lépe připraven na další osobní krize. "Nejlépe je však takovým situacím předejít," říká uznávaný psycholog.

Velmi mladá metoda doktora Joleshe nám laikům, zjednodušeně řečeno, připomíná staré české: "Co tě nezabije, to tě posílí". Jde vlastně o to, naladit v naší psychice takovou frekvenci, která buď utrápeného člověka vzpruží, anebo, což je méně obvyklé, přímo zabrání nástupu osobní krize. Jde o to naučit se oklamat mozek dřív, než zničí on nás.

Obézní advokátka z poradny terapeutky Havlové už neměla co ztratit. To byl ten kritický moment v jejím životě. Bylo na čase začít vhodným a citlivým způsobem s terapií. "Musela jsem ji postupně vracet do skutečného života. Ze všeho nejdřív bylo třeba najít motiv pro další snažení a pro znovunalezení rovnováhy," zdůrazňuje psychoterapeutka. Úspěšní jsou ti, kteří najdou smysl života i po letech útrap a zklamání nad sebou samým."

Recept na štěstí

1. Řídit se vlastními znalostmi a zkušenostmi.

2. Spoléhat na vlastní síly a vlastní rytmus.

3. Nepodléhat vlivům reklamy.

4. Seznámit se s naukou bipolárního středobodu proto, abychom se po pádu dokázali s pomocí odborníka odrazit ode dna.

Po patnácti měsíční terapii byla advokátka a klientka Boženy Havlové znovu schopna plnohodnotného životního stylu. Úspěšně zvládla trauma. "Džíny, které klientka nosívala při váze 135 kilogramů, si u mě nechala na památku, aby jednou věřila, že takovou velikost kdysi nosila," vzpomíná Havlová. Klientka přehodnotila své možnosti, našla nový smysl života a začala se vším znovu. Odstěhovala se do Prahy, kde získala lukrativní zaměstnání a těší se i z prvního vnoučete.