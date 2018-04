K receptu na šťastný vztah potřebujete respekt, úctu, ocenění a snahu

"Lásku už si dávno nevyznáváme. Zdá se mi, že se žena na sex ani moc netěší. Spíše si ho odbude strnule na zádech bez většího prožitku, nápadu či změny," stěžuje si nejeden muž po čtyřicítce.

Mgr. Tomáš Morávek

Dost možná, že v nespokojené domácnosti prosedí partner celé večery doma u počítače, zatímco jeho žena chce mít uklizený byt a navařeno pro děti. A tento model se časem pochopitelně stal už docela nudným.

"V první řadě je potřeba si uvědomit, že každý vztah prochází určitým vývojem. Od bláznivé zamilovanosti, která trvá zhruba jeden a půl roku, se každý vztah překlene do reálné každodennosti. S tím je spjat určitý řád, ale rovněž i stereotyp," říká psycholog Tomáš Morávek. Podle něj je v takovém případě potřeba se soustředit na dvě oblasti: na nabourání nudného stereotypu a na posilování vzájemné blízkosti obou partnerů.

"Snažte se najít společné průsečíky a vrátit se k tomu, co vás na začátku vztahu spojovalo. Hrajte spolu hry, dopřejte si prodloužený víkend bez dětí, dejte si spolu večer skleničku a snažte se být milými společníky. Za důležitý považuji rovněž čas strávený společnými koníčky. Jezděte pravidelně na kola či lyže, nikoli pouze na 'povinnou' rodinnou dovolenou. Pokud svého partnera něčím překvapíte (např. lístky do divadla), může vás to oba těšit, jako na začátku vztahu."

"Všechno je to v nás," říká odborník, který spolupracuje také se seznamovací agenturou Náhoda a všem párům, které se právě seznámily, radí: "Neusněte na vavřínech. Že jste se našli je skvělé. Zrodil se vztah a na vás je, jak bude za pár let vypadat."

Návod na pohodu i po letech