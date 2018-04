Recept na stáří od slavných Češek: neustálý zápřah a optimismus

Herečky Jana Štěpánková a Dana Syslová, hlasatelka Kamila Moučková, vizážistka Olga Knoblochová, moderátorka Magdalena Dietlová a zpěvačka Yvetta Simonová. Nejdříve svůj vzhled svedou na geny po rodičích a prarodičích.

„Vlastně nic nedělám. Nijak zvlášť o sebe nepečuji,“ říká Jana Štěpánková (80). „Je to evidentně dar od pánaboha, protože sama pro sebe nedělám vůbec nic,“ tvrdí také Kamila Moučková (87).

Když se rozpovídají více, zjistíte, že zadarmo svůj vzhled nemají. Všechny nějakým způsobem navzdory svému věku neustále pracují. „Včera jsem skládala dřevěné brikety, denně jezdím na nákupy do našeho obchodu na kole, i když prší, neustále něco dělám kolem chalupy a pořád pracuji ve svém oboru,“ říká Olga Knoblochová (82), první česká vizážistka, která v šedesátých letech proslavila make-up Dermacol.

Zpívá i Yvetta Simonová (86), byť koncertů už není tolik jako dříve. Fyzičku si udržuje každodenním cvičením. „S tím nejde přestat, je to zvyk, bez kterého už si to nedovedu představit,“ říká. Motivuje ji právě práce. „Když si máte stoupnout na jeviště, nutí vás to se sebou něco dělat,“ vysvětluje.

Co je však ve stáří to nejpodstatnější? Všechny námi zpovídané ženy neměly lehký život, některé se musely vyrovnat se smrtí svých partnerů a dokonce i dětí, přesto v sobě mají pořádnou dávku optimismu. „Stále mám pozitivní přístup k životu, což je v tomto věku strašně důležité. Jsem spokojená stará ženská,“ říká Kamila Moučková. „Často od žen slyším stěžování si na něco - na nemoci, na děti a vnoučata, na muže. Ty ženy už jen z těch řečí musí být samy sobě protivné a je to na nich i vidět, mají svěšené koutky a nepříjemný výraz. Na to říkám: Ráno vstaň, hezky se uprav a oblékni, i když jsi sama doma a nikam nepůjdeš. Jakmile tohle žena udělá, hned má ze sebe dobrý pocit. A to je základ,“ říká Olga Knoblochová.