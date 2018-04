Na talířku: kuřecí řízečky v kukuřičných lupíncích

K řízku jsou brambory skvělé, ale možná mu někdy závidí vedoucí úlohu. Proto jsme to obrátili a ze skromné přílohy...

Nadýchané řízky

Jak na to, aby křehký, křupavý a zlatý obal skrýval i vláčné a šťavnaté maso? My vám to tajemství odhalíme!