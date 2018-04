Krůtí plátky na tymiánu se sladkým hráškem

Doba přípravy: 15 minut + naložení

Suroviny na 4-6 porcí:

1 kg krůtích prsou

čerstvý tymián (20g)

150 g sladkého čerstvého mladého hrášku

3 silnější plátky Spišské uzené slaniny

50 g másla

drůbeží vývar

olej

sůl

čerstvý mletý pepř

Postup:

1. Krůtí prsa nakrájíme na přiměřeně stejné silné a stejně velké plátky. Plátky masa z obou stran dobře osolíme.



2. Čerstvý tymián zbavíme stonků a odrhnuté lístečky nasekáme nožem najemno. Nasekaný tymián smícháme s trochou oleje a potřeme s ním nasolené plátky krůtího masa. Necháme cca hodinu odležet v chladu.



3. Naložené maso vkládáme na rozpálenou steakovou pánev a při vysoké teplotě opečeme z obou stran. Po opečení maso z pánve vyjmeme a uchováme teplé.



4. Do pánve nalijeme cca 2 dl teplého drůbežího vývaru a necháme odvařit to, co se nám na pánvi při opékání připeklo. Lehce zjemníme a zároveň zahustíme oříškem máslové jíšky. Zlehka promícháme a necháme chvilku provařit.



Tip Ideální přílohou jsou nové brambory vařené ve slupce a lehce omaštěné rozpuštěným máslem.

5. Na druhé pánvi si opečeme do křupava na malé kostičky nakrájenou Spišskou uzenou slaninu, ke které přidáme celé lusky křupavého sladkého mladého hrášku a jen cca 3 minuty společně opečeme – hrášek musí zůstat křupavý a kostky slaniny také. Dochutíme solí a pepřem.