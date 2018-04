Vaříme: kapr s vejmrdou

Chcete víc? Další skvělé nápady na přípravu ryb i mořských plodů najdete tady.

Suroviny na 2 porce:

filety z 1 kapra bez kůže

200 g bílého špeku

4 stroužky česneku

250 g hladké mouky

100 g mleté sladké nebo pálivé papriky

sádlo na smažení

sůl a čerstvě mletý pepř

Na vejmrdu:

1 jablko

2 menší křeny

1 lžíce octa

1 lžíce cukru

Postup:

1. Nejprve si připravíme suroviny na vejmrdu. Oloupeme křen a jablko zbavíme jádřince. Oboje nahrubo nastrouháme.



2. Osolíme, přidáme lžíci cukru a lžíci octa. Důkladně promícháme a necháme několik hodin odstát.



3. Česnek nakrájíme na menší kousky tak, aby se vešel do lisovače. Ze špeku nakrájíme malé špalíčky.



4. Kapra nakrájíme na filety a tenkým nožem do nich uděláme dírky, do kterých vložíme špalíčky špeku. Z obou stran lehce osolíme a opepříme.

5. Česnek prolisujeme v lisovači a filety s ním potřeme z obou stran.

6. Do větší mísy nasypeme hladkou mouku a promícháme ji s paprikou. Kapra v této směsi důkladně obalíme.

7. Na pánvi rozpálíme sádlo a filety na něm krátce z obou stran osmažíme. Doba smažení je závislá na tloušťce filetu.

8. Kapra servírujeme s vejmrdou a případně pivem, chlebem nebo bramborovým salátem.

Další snadné recepty najdete na stránkách pořadu Vaříme na Playtvak.cz.