Čtenářský recept: Housky z pšeničného kvásku

Doba přípravy

4,5 hod

Množství

12

150 g pšeničného kvásku

500 g hladké pšeničné mouky (vyzkoušenou mám s úspěchem i kombinaci pšenice s 200 g špaldy)

150 g celozrnné pšeničné mouky

10-12 g soli

280 - 300 g vody (přidávejte vodu postupně, uvidíte, co bude vaše mouka potřebovat)

2 lžíce olivového oleje (klidně dejte i slunečnici nebo řepku)

1 vejce

mák nebo jiná semínka na posypání

Kvásek, mouky, sůl a olej smíchám v míse od robotu a přileju 250 g vody, začnu s hnětením a vodu postupně dolévám tak, aby vzniklo sice celkem tuhé, ale ne lepivé těsto. Pomocí robotu hnětu asi 10 minut a pak trošku prohnětu ručně, s těstem se dobře pracuje. Nechám kynout v míse v pokojové teplotě alespoň 2 hodinky, ale klidně i 3.

Pak těsto rozdělím na 2 části, z každé udělám váleček a z válečku krájím plátky, které rozdělím na 3 díly a z každého dílu ušoulám 3 prameny. Prameny stiskem k sobě spojím a pletu klasicky jako cop, na konci zase prameny přitisknu k sobě.

Housky vyjdou na 2 plechy, vykládám pečícím papírem, abych si usnadnila mytí, ale obejdete se i bez něj. Na plechu následuje další kynutí, řekněme hodinku. Poté potřu housky vajíčkem a posypu semínky máku, sezamu nebo třeba lnu a dám do rozpálené trouby na 220 stupňů. Troubu vystříkám vodou (rozprašovačem na kytky) a zapařování 2x zopakuju cca po 30 sekundách až minutě. S délkou pečení se řídím podle barvy, ale odhaduju to na 15 minout. Nechám vyhladnout na mřížce a někdy uždibuju ještě teplé, protože znáte to: "pekař peče housky, uždibuje kousky, pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva".