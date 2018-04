Čtenářský recept: Domácí chléb

3 hrnky hladké mouky

1hrnek vody

1 lžičky sušeného droždí

2 lžičky soli

může být drcený kmín

Veškeré suroviny do mísy, zaděláme těsto, které necháme minimálně 6 hodin kynout (nejlépe přes noc), po vykynutí uděláme bochánek, který dáme do hrnce, (nevysypáváme, nepotíráme hrnec ničím - nasucho), ještě necháme kynout asi 15 min. Mezitím rozehřejeme troubu. Po 15 min. dáme hrnec do trouby, přikryjeme pokličkou a pečeme 35 - 40 min při 230 stupňů, potom sundáme pokličku, a asi 10 - 15 min. dopečeme chleba, při 180 - 200 st, až bude mít zlatavou kůrku.