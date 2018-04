Provoňte si byt vlastními croissanty, brownies nebo zamilovaným koláčem

Po vzoru francouzských boulangerií připravuje parta sedmi lahovických pekařů každý den na sedm set čerstvých croissantů a tisícovku baget, které prodávají na farmářských trzích a v pekárně v Myslíkově ulici.

Jak podle nich poznáte croissant jako z Francie? „Měl by mít po rozkrojení pevnou strukturu dřeva, měl by vonět a rozhodně by vám při skousnutí neměl splasknout v puse,“ říká spolumajitel pekárny Jan Ivanco.