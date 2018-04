Čokoládová pěna

Suroviny na 8 porcí:

300 g kvalitní hořké čokolády nejméně se 70 % kakaa

8 velkých vajec

100 g cukru

150 ml 40% smetany ke šlehání

25 g kandovaného zázvoru nasekaného najemno



20 ml rumu

špetka mořské soli

Postup:

1. Na hrnec s vroucí vodou položíme žáruvzdornou mísu tak, aby voda nedosahovala jejího dna. Do mísy nasypeme na malé kousky nalámanou čokoládu, přidáme špetku soli a za občasného míchání necháme vše na mírném ohni rozpustit.



2. Vyklepneme vejce - bílky oddělíme do jedné mísy, žloutky do druhé. Polovinu cukru nasypeme ke žloutkům a vyšleháme do pěny.



3. Z bílků ušleháme tuhý sníh a pomalu do něj přidáme zbylý cukr.



4. V jiné míse ušleháme ze smetany nepříliš tuhou šlehačku.



5. Do rozpuštěné čokolády vmícháme zázvor a necháme lehce zchladnout. Poté vmícháme žloutky s cukrem, rum a šlehačku.



6. Nakonec opatrně vmícháme sníh z bílků, aby byla pěna hladká a rovnoměrně zabarvená.



7. Hotovou hmotu lžící navršíme do velké mísy nebo do malých dezertních mističek a minimálně na hodinu vložíme do chladničky.