Piknik v práci. Jak dopadl test služby na dovoz jídla nejen do kanceláře

Jako termín pracovního "pikniku" jsme vybraly pondělní poledne, kdy jsme se chtěly s dekou a dovezenými jídly usadit na malý travnatý dvoreček hned vedle recepce naší firmy.

Na první zádrhel jsme ovšem narazily už po desáté dopoledne, kdy nám ještě nekručelo v žaludku, ale chtěly jsme si s předstihem dvou hodin jídlo objednat. Některé restaurace totiž umožňují objednat si jídlo nejdříve na 13. hodinu (i později), a tak jsme se s původně plánovanou dvanáctou rozloučily.

Systém objednávek přes Damejidlo.cz umožňuje vybírat jídlo nejen podle oblasti, kam je chcete dovézt, ale také třeba podle druhu kuchyně, a tak jsme zkusily od každého něco - klasický burger, biftek, grilovaného lososa i thajské soté. U většiny zvolených restaurací nám však chyběla možnost objednat si k jídlu i moučník či dezert, a tak jsme zvolily společnou objednávku italských moučníků a nám neznámých limonád v restauraci Persona.

Před jedenáctou už jsme měly objednáno a kontrolovaly stav objednávek v našem profilu na webu. Tam se nám zobrazily jen dvě objednávky jako vyřízené, a tak jsme pro jistotu kontaktovaly asistenční službu na chatu. Ocenily jsme rychlou reakci, kdy nám bylo všech pět objednávek potvrzeno.

Z restaurace Havana nás navíc překvapil telefonát s informací, že čokoládová mousse pravděpodobně nebude dobře snášet transport a nemusí vypadat moc pěkně. To nás ovšem neodradilo a objednávku jsme potvrdily s tím, že jsme s případnou vadou na kráse srozuměné a dobře jsme udělaly - překvapivě se pak z tohoto dezertu stal chuťový favorit dne.

Ačkoliv jsme všechna jídla objednaly na jednu hodinu po poledni, první kurýr dorazil překvapivě již kolem půl jedné. Další čtyři pak téměř najednou kolem jedné. Když došlo na vybalování, ukázaly se především praktické nedostatky klasického polystyrenového jídelního boxu, do jakého vám v restauraci balí jídlo s sebou.

Biftek v louži a nakládaný chřest

Tento typ balení použila i restaurace Na Farkáně a zejména biftek s brusinkovou omáčkou takový transport snášel velice těžko. Omáčka vytvořila na dně krabice nevzhlednou louži a navíc se dobývala i do igelitky, ve které kurýr jídlo doručil.

Restaurace Na Farkáně: Biftek na brusinkách (medium) 290 Kč

Zeleninový salát s chřestem 90 Kč

Kachní prsa s medovou omáčkou 150 Kč

Doprava: 29 Kč

Celkem: 589 Kč

Přes tyto vzhledové nedostatky byl ovšem biftek chuťově velmi dobrý a připravený přesně dle přání (tedy medium), ač restaurace na webu upozorňuje, že maso může během dopravy "dojít" a je proto možné, že nebude přesně dle přání.

Podobně jako biftek dostal na frak i předkrm (kachní prsa s medovou omáčkou), kterému byla krabice příliš velká a navíc přiložený lístek salátu pokrm nezdobil, naopak mu opticky dost uškodil. Vezmeme-li v potaz cenu jídla (biftek bez přílohy 290 Kč a kachní prsa 150 Kč), tak se mohla restaurace "vytáhnout" praktičtějším přepravním boxem, který by strávníkům zajistil estetičtější pohled i pohodlnější krájení, protože řezat maso v takové krabici znamená si zároveň rozřezat polystyrenové dno.

Zmíněná restaurace neohromila ani zeleninovým salátem s chřestem. "Zklamal mne," přiznává Pavla Matějů, vedoucí redakce OnaDnes.cz. "Neochucená nakrájená povadlá zelenina a k tomu konzervovaný chřest! V době sezony čerstvého chřestu jsem čekala jinou lahůdku."

Mousse au chocolat, co chutná mnohem lépe, než vypadá

Restaurace Havana: Kozí sýr na toastu gratinovaný s medem, balsamikovou redukcí a piniovými oříšky 95 Kč

Grilovaný losos s listovým špenátem a grilovaná brambora se zakysanou smetanou 220 Kč

Mousse au chocolat (domácí čokoládová pěna, marinované třešně, domácí šlehačka) 69 Kč Doprava: 100 Kč

Celkem: 514 Kč

Zato objednávka z restaurace Havana nás potěšila. "Objednala jsem si lososa se špenátem, bramborem a zakysanou smetanou. Hlavní jídlo mi chutnalo, losos byl šťavnatý, dobře upečený i ochucený. Jídlo přivezli teplé a vypadalo celkem dobře," chválí redaktorka Petra Barochová, která si objednala v rámci testu i předkrm a zákusek.

"Předkrm (toast s kozím sýrem, rukolou a balsamikem) byl opravdu vynikající i dobře vypadal a převoz přežil. I díky telefonátu z restaurace jsem měla obavu o osud čokoládové pěny s třešněmi a domácí šlehačkou. Ta dorazila v tom samém typu krabičky jako ostatní pokrmy a vypadala nevábně. Chuťově ale byla lahodná. Dokonce nejlepší ze všech došlých moučníků, které jsem měla možnost ochutnat," dodává a chválí restauraci za to, že na rizika transportu moučníku upozornila předem. Možná by jen stačilo servírovat moučník v jiném obalu a nabízet ho klidně bez šlehačky.

Chvála za ubrousky a tyčky, porce by mohly být větší

"Měla jsem chuť na asijskou kuchyni a tak jsem si vybírala podle zaměření restaurace. Chtěla jsem si objednat nejdřív v Yam Yam, kde mě zaujala nabídka, bohužel doručení na danou hodinu nebylo možné. Dopoledne jsem si mohla objednat nejdříve na 17. hodinu, což mě odradilo," říká redaktorka Cindy Kerberová.

Thai Restaurant Občanská plovárna: Phad gra pao s krevetami (pálivé soté s čerstvou thajskou bazalkou a krevetami Black Tiger, jasmínová rýže) 390 Kč

Som - tam (tradiční thajský pálivý salát ze zelené papáji) 185 Kč Doprava: 49 Kč

Celkem: 566 Kč

Nakonec si vybrala thajskou restauraci Občanská plovárna, která nabízí asijskou kuchyni. Jídlo dorazilo přesně na čas a v pořádku. Nepříliš vábně vypadající papírový pytlík ukrýval salát a hlavní chod v kelímcích, nic nebylo rozlité či jinak poškozené. "V sáčku byl také papírový ubrousek a dva páry hůlek," chválí zákaznice. "Nechyběl účet, čekala bych ale také vizitku podniku či letáček s menu."

Samotné jídlo chutnalo dobře, jedinou výtkou je spíše menší velikost porcí vzhledem k ceně. Soté i rýže dorazily teplé, salát čerstvý. "Při objednávce bylo možné zvolit si pálivost jídla, což mi přišlo velmi praktické. V nabídce restaurace mi chyběla možnost objednat si také pití a dezert," dodává Cindy.

Burger je rozený cestovatel

Dish Fine Burger Bistro: Savory burger (120 g hovězího masa s dish kečupem, portobello, karamelizovanou cibulí, pečeným rajčetem a parmezánovým chipsem) 159 Kč

Caesar burger (120 g hovězího masa s little gem salátem, caesar dresingem, parmezánem a slaninou) 165 Kč Doprava: 69 Kč

Celkem: 413 Kč

Další objednávku jsme učinily v Dish Fine Burger Bistru, kde jsme si vybraly dva z nabízených burgerů - Savory a Caesar. Oba byly zabalené v praktické krabičce na míru, kde se jim po dobu cestování po Praze dobře dařilo, zůstaly teplé, na pohled vábné a chuťově výborné.

"Škoda jen, že se v uvedeném podniku nedají objednat také domácí hranolky nebo domácí limonáda, které jsou v kamenné restauraci samozřejmostí," lituje redaktorka Johana Křížková.

Podobně jako u většiny ostatních restaurací (vyjma Občanské plovárny) bychom jako zákaznice uvítaly papírové ubrousky jako součást balení. Zejména u jídel, která se konzumují "ručně", by je jistě ocenila většina zákazníků.

Sladká tečka nakonec

Restaurace Persona: Insalata dolce fantasia (žlutý meloun, kiwi, pomeranč, banán, blue curacao, grenadina) 125 Kč

Tiramisu classico (originální italský dezert) 95 Kč

Torta al frutti di bosco (tvarohový dort s lesním ovocem) 115 Kč

4 ks Fentimans limonády po 55 Kč

Doprava: 150 Kč

Celkem: 735 Kč

O dezert jsme se, i přesto, že jej valná většina námi vybraných restaurací nenabízí, nechtěly ošidit. A tak jsme zvolily italské moučníky z restaurace Persona. Ty dorazily v naprostém pořádku a velmi sličné kondici, zejména díky velmi povedeným plastovým přepravním boxům s transparentním víčkem, které jídlu slušely a zcela je chránily před nepohodlím na cestě.

Stačí se jen podívat na fotografie - jak tiramisu, tak tvarohový dort či ovocný salát, všechny vypadaly tak, jako by je číšník právě donesl z kuchyně za rohem, a ne jako znavení cestující hlavním městem.

Na zahnání žízně jsme si k nim objednaly limonády nám neznámé značky Festimans s příchutí pampeliška a lopuch, viktoriánská, růžová a z mandarinek a sevillských pomerančů. Ty nás ovšem, navzdory celkem luxusní ceně, příliš nenadchly.

Dvakrát měř, jednou objednávej

Suma sumárum se nám služba Damejidlo.cz líbila a pravděpodobně ji opět v budoucnosti využijeme. Pokud jste ovšem, jako my, v objednávání nováčkem, určitě si předtím, než kliknete na objednávku, pečlivě rozmyslete, jaké jídlo si vyberete. Ceny občas nejsou zrovna lidové, a tak vám asi nebude jedno, jak vámi zvolená krmě bude vypadat.

Raději se také s větším předstihem podívejte, kdy vám může být jídlo doručeno, abyste jako my nemuseli hladově vyhlížet messengera. Pokrmy volte s ohledem na to, jak budou pravděpodobně "trpět" po cestě a smiřte se s tím, že vyšší cena nemusí nutně korespondovat s vizuálním dojmem. A tu čokoládovou pěnu vážně zkuste. :-) Je božská!

Vzkaz pro restauratéry: určitě stojí za to zapřemýšlet nad praktickým balením vhodných rozměrů (Persona budiž příkladem), omáčkám by se možná lépe dařilo v extra kelímku s víčkem a menší porce ve velkém boxu zase zbytečně "plandají". Také doplňkový sortiment jako ubrousky či náčiní mile potěší a nemusí přitom dramaticky zasáhnout do ceny, vlastní vizitka či prezentace zase možná naláká zákazníka k další objednávce.

Máte vlastní zkušenosti s donáškou jídla až do kanceláře? Pište do diskuse pod článkem.