Co vnímá muž, když žena naznačuje zájem. Úsměv zabere, výstřih ne

NE: mrkání a olizování rtů

Laškovně mrkáte okem. A nic. Sedíte na kávě naproti vyvolenému (který ještě nic o vašich plánech netuší), pomrkáváte jako o život těmi nejdelšími řasami, jaké se vám před zrcadlem ten den podařilo vykouzlit. Bezvýsledně, muž nereaguje. Jediné, čeho jste si všimla, je, že se vám přestal dívat do očí.

„Vaše zrychlené pomrkávání muž dost možná vyhodnotí jako tik, případně nabude dojmu, že vám něco spadlo do oka,“ vysvětluje vnímání muže Petr Jasinski, poradce a školitel v oblasti komunikace. „Muž nebude schopen vyhodnotit mrkání, ale třeba ani olíznutí rtů, které je ve skutečnosti bezděčným projevem vzrušení, jako zájem o svou osobu. To už si spíš další ženy v místnosti všimnou, že dotyčného balíte,“ vysvětluje Jasinski.

Jestliže vás tedy muž přistihne při mrkání, možná taktně odvrátí zrak, pokud vás nehodlá konfrontovat s vaším tikem. Nicméně možná oči nasměruje k vašemu výstřihu, kam mu slušnost do té chvíle velela se nepodívat. Pokud je to gentleman a zaregistruje, že „vám něco spadlo do oka“, poděkujte s úsměvem za nabízený kapesníček.