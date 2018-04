Rebelie naruby

Kdyby byla tato hollywoodská hvězda upřímná, přiznala by, že po premiéře tohoto filmu nabyla její pošta na objemu, a to díky stovkám pohlednic, jejichž pisatelé různými slovy vyjadřovali tentýž názor: Nelíbí se mi, že kouříte. Příval podobné korespondence čekal také režiséra a producenta: Nelíbí se mi, že se ve vašem filmu kouří...



Podívej se, na co se díváš

Nesouhlasné pohlednice adresované mocným filmovým studiím se staly zbraní, kterou si pro boj s tabákem zvolila Americká plicní asociace. I její členy pobuřuje fakt, že reklama je v celém světě cílená především na teenagery. Jak stojí v jednom z tajných dokumentů firmy Philip Morris, "dnešní teenager je zítřejší potenciální zákazník, navíc převážná většina kuřáků začíná kouřit už v pubertě". Proto sází na hesla typu Je to tvoje volba, která zdánlivě nikoho kouřit nenutí, ale podprahové vnímání je přijímá jako buď, anebo ve volbě dítě - dospělý. Proto je také důležité, aby idoly -náctiletých sahaly co nejčastěji po krabičce a daly tak na srozuměnou, že bez této rekvizity se ten, kdo je opravdu dospělý, neobejde.

"Nikdo už ale nenatočí film s hercem, který po letech kouření dostal rakovinu plic," konstatuje čelný představitel asociace, profesor Stanton Glantz, proslulý svými soudními medicínskými expertízami. "Kde byli všichni filmaři, když se třeba chlapák jako Yul Brynner změnil ve věchýtek, který sotva šeptal?"

V rámci hnutí, jehož název lze volně přeložit jako "Palec nahoru, palec dolů", sledují stále početnější skupiny mládeže filmovou a televizní produkci, jednají se šéfy produkčních společností i s herci, posílají scenáristům kuřácké scény přepsané na nekuřácké, udělují ceny i anticeny a v neposlední řadě o svém úsilí informují v regionálních médiích. Výsledky nejsou marné. Kupříkladu studio Walta Disneye připojí ke každému dílu poznámku, že v jeho filmech se nekouří. Sotva kdo z herců už podobně jako v roce 1989 Sylvester Stallone coby James Bond veřejně připustí, že od tabákové firmy přijal honorář za to, že zvolil "správnou" značku. Ostatně, podobný projekt v Kalifornii tvrdí: "Opravdu výborní herci přece tuhle rekvizitu vůbec nepotřebují."

Řekněte pravdu teenagerům!

Když už se bouřit proti dospělým, pak proti těm, kteří tvrdí, že kouření neškodí! Tak lze charakterizovat kampaň, která nyní hýbe floridskými školami všech stupňů. Jestliže už po šesti měsících od jejího startu byl zaznamenán poprvé po dvaceti letech pokles kouření středoškoláků o 3 procenta, pak proto, že její organizátoři mají dost financí na to, aby se rozmáchli stejně agresivně, jako to činí reklama tabákových výrobců. Do vínku totiž na dva roky dostali neuvěřitelných 200 milionů dolarů, které zatím coby odškodné vyplatilo státu Florida pět největších tabákových firem.

Pravidelné televizní pořady, noviny a billboardy, tisíce triček a čepic, přednášky speciálně vyškolených dobrovolníků z řad vysokoškoláků ve školách i v klubech, kteří radí, jak se zachovat v naprosto konkrétních situacích. "Co když vám cigaretu provokativně nabídne nějaký kluk před holkou, kterou byste rádi sbalili? Řeknete prostě: Díky, já už s tím přestal před lety..."

Nejkrásnější nekouří

Leckdo před pěti lety žasl, v čem se objevili britské topmodelky i topmodelové během takové události, jakou ve světě módy představuje London Fashion Week. Na bílých trikách nad kolena se skvěl nápis "Put smoking out of fashion". Do češtiny lze tento slogan poněkud klopotně přeložit jako "Nechte vyjít kouření z módy".

Ještě účinnější a také levnější způsob, jak dospívajícím sdělit, že tabák není podmínkou životního úspěchu, zvolili ve Švédsku.

"V roce 1995 získala titul Miss Švédska dívka, která sice kouřila, ale byla ochotná se to odnaučit, a ještě se podílet na protikuřácké kampani," vzpomíná Margareta Haglund. "Začala objíždět školy a povídat si o tomto problému s dětmi. Od té doby u nás platí, že kandidátky na Miss nesmí být kuřačky a vítězku čeká protikuřácké turné. Loňská Miss se osobně setkala s 30 000 školáky. 65 procent z nich takové setkání nadchlo a dalším 34 procentům připadalo to, co slyšeli, natolik zajímavé, že o tom dál přemýšlejí."

Švédský nápad inspiroval dokonce i organizátory soutěže Miss World, a tak heslem letošního ročníku bude "Best of The West Smoke Free".

více než polovina z 250 amerických filmů natočených v posledních pěti letech vyzdvihuje kouření

33 procent z nich zahrnuje scény, v nichž kouření může být interpretováno jako atraktivní, sexy, vzrušující či mocné

Co také ovlivňuje teenagerovo (ne)kouření kouření kamarádů kouření rodičů, případně sourozenců vzdělání rodičů cena cigaret (zvýšení o 10 procent přináší pokles počtu kuřáků o 5 procent) zákaz prodeje cigaret po kusech omezení míst, kde je kouření povoleno dostatek konkrétních informací o tabáku a o cílech tabákové reklamy školní preventivní programy zahrnující modely chování v situaci, kdy je droga nabídnuta kniha pro vás