Ravioli se třemi druhy sýra podle Olivera

Ravioli se třemi druhy sýra

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut

* 5 čerstvých žloutků

* 0,5 kg hladké mouky

* 2 lžíce olivového oleje

* lístky ze 4 výhonků čerstvé šalvěje

Na náplň:

* 250 g sýru ricotta

* 2 lžíce jemně nastrouhaného pecorina a trochu na posyp

* 2 lžíce jemně nastrouhaného parmazánu a trochu na posyp

* hrst lístků čerstvé majoránky, půlka nasekaná nadrobno

* kůra z jednoho citronu

* mořská sůl a čerstvě nastrouhaný černý pepř

1. V mixéru umixujte žloutky a mouku za 30 vteřin do stadia "mokré strouhanky". Z této hmoty vypracujte rukama hladké těsto. Zabalte do fólie a uložte do ledničky.

Náplň: Smíchejte vše kromě celých lístků majoránky a lžíce pecorina a okořeňte.

2. Z vychladlého těsta odkrajujte kusy a vyválejte z nich na pomoučeném vále placky silné asi milimetr a nakrájejte je na čtverce o straně dlouhé 14 cm. Na jednu stranu položte vrchovatou lžičku náplně a okraje čtverce lehce potřete vodou. Přeložte volnou stranu čtverce přes náplň a a jemně zmáčkněte spoj. Každá taštička musí těsnit. Okraje ořízněte nožem nebo kráječem.

3. Taštičky vařte mírným varem v osolené vodě 3-4 minuty. Mezitím osmažte lístky majoránky a šalvěje na oleji dokřupava a nechte okapat. Uvařené taštičky vložte do pánvičky s trochou vody, ve které se vařily, a lžící strouhaného pecorina, nechte sýr rozehřát a ravioly v něm obalte.

4. Podávejte se smaženými bylinkami, parmazánem a strouhaným černým pepřem.