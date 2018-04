Řasenka, která nevyschne? Existuje!

Minimum do kabelky





* Lesk a balzám na rty

Zkuste: Visions, Oriflame, 129 Kč

* Tvářenka

Zkuste: Bronze Powder Blush, Rimmel, 119 Kč

* Pěnové oční stíny

Zkuste: Touch Touch, Dermacol, 149 Kč

* Tuhý pudr se zrcátkem

Zkuste: Dream Matte, Maybelline, 139 Kč

* Korektor

Zkuste: Recover Antifatique Conclear, Rimmel, 99 Kč

* Tužka na rty s leskem

Zkuste: Coleurs Nature, Yves Rocher, 360 Kč

* Řasenka

Zkuste: Volume Artists tvarující pěnou, Astor, 289 Kč

* Tužka na oči

Zkuste: Automatická kajalová tužka, Astor, 165 Kč

Novinky, tipy a triky v kosmetice

ŘASENKA, KTERÁ NEVYSCHNE

Vizážisté radí nepoužívat řasenku déle než tři měsíce. Možná to zní marnotratně, ale když zvážíte, že je to barva, kterou si denně nanášíte téměř do oka, je zvýšená péče na místě.

Alespoň můžete vyzkoušet barevné novinky, které jsou teď na trhu, a také různé nové tvary kartáčků. Nové je také složení samotného barviva, které se nežmolkuje a snadněji se nanáší. Nikdy nezasunujte opakovaně kartáček do řasenky, abyste dosáhla většího nánosu barvy na kartáček. Dostává se tak do řasenky vzduch a mnohem dříve vám vyschne.

TIP ONY DNES

Současné řasenky dokáží řasy učesat, oddělit, natočit, prodloužit a zvětšit jejich objem. Zásluhu na tom mají především tvarující kartáčky a nové složení barvy. V čem je jiná řasenka Lash Maxxx oproti těm ostatním? Jemné plastikové štětinky pokryjí každou řasu zvlášť a jemně oddělí i ty nejkratší řasy, tím opticky vytvoří dojem většího objemu. Lash Maxxx stojí 199 Kč.

IDEÁLNÍ MAKE-UP

Používejte make-up, který nejvíce odpovídá typu a věku vaší pleti. Obličej nejlépe dýchá pod lehkým make-upem, který obsahuje léčivé a ochranné složky a ochranný faktor proti slunečnímu záření (SPF). Make-upy, které obsahují pigmenty odrážející světlo, umí pleť doslova rozzářit a v zimě krásně oživit. Ty, které se chlubí obsahem minerálů, jsou ideální pro citlivou pleť a pleť se sklonem k akné. Vybavte se i jemnými odličovacími ubrousky. Zbaví vás make-upu snadno a rychle.

TIP ONY DNES

Pokud nesnášíte make-up, máte problém s citlivou pletí, ale přesto toužíte po sjednocené barvě, vyberte si lehký tekutý nebo krémový make-up Unifiance od La Roche Posay, který koupíte v lékárnách. Obsahuje zjemňující zvláčňující složky a lehké oleje.

Horkou novinkou je Unifiance, pudrový krém za 550 Kč, který je krémový a lehce splyne s kůží. Během nanášení se mění v lehký pudrový závoj.

RTĚNKY V RETRO STYLU

Rtěnkám vládne retro, ale s moderním složením. "Trendy" jsou výrazné rtěnky inspirované slavnými hvězdami filmového plátna, jako byly Marilyn Monroe nebo Katherine Hepburn. Klasické vysouvací tyčinky jsou ale už pasé. Moderní rtěnka může být v tubičce, v tlusté tužce, nebo dokonce v lahvičce s kuličkovým aplikátorem.

TIP ONY DNES

Nalíčení rtů v retro stylu snadno zvládnete s rtěnkou Lipfinity od Max Factor v odstínu Hot. Stojí 389 Kč.

NOVÉ TVÁŘENKY

Špatně zvolená tvářenka dokáže ošklivě zvýraznit jemné vrásky a póry, proto hledejte mezi novinkami v kosmetice jemné a několikabarevné pudry nebo krémy. Nanášejte je jemně a raději postupně, přidat můžete vždycky, ubrat už nejde.

TIP ONY DNES

Na pudr použijte sametovou tvářenku Dermacol Compact Blusher za 149 Kč, na krémový make-up pak pěnovou tvářenku Touch Touch Mousse za 199 Kč.

UČEŠTE SI OBOČÍ

Oschlá tužka na obočí vám nepomůže vytvořit havraní křídla, která se právě nosí. Novinkou jsou kaligrafická pera, která dokáží vykreslit obočí přesně a přitom přirozeně. A investujte do kvalitní pinzety s ostrým koncem.