Meditujte, objímejte se, jezte kaši. Sedm ranních zvyků pro lepší den

1. Vstávejte správně

To znamená především každý den ve stejnou dobu. Ano, i o víkendu, jakkoli krutě to zní. Tělo se tak naučí pravidelnému rytmu, jeho vnitřní hodiny budou pěkně šlapat, a to vám zase podle odborníků zaručí více energie, méně stresu, dokonce i pohotovější myšlení.

Studie, která vznikla pod vedením uznávaného spánkového experta Charlese Czeislera, například ukázala, že vysokoškoláci s pravidelným spánkovým režimem mají lepší známky než ostatní.

I druhý krok k celodenní svěžesti je trochu bolestivý: nezamačkávejte budík. Usnout ještě na pár minut, a pak ještě na pár, je zdánlivě příjemné, ale tělu to nesvědčí. Zápolení s budíkem dokonce americký neurovědec Matthew Walker přejmenoval na „útoky na kardiovaskulární systém“. Nápor na srdce je jedna věc, kromě toho je následný kratičký spánek nekvalitní a ve výsledku vás ještě více vyčerpá.