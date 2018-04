Rakoviny očí přibývá. Na vině je i nedostatek pobytu v přírodě

Rakovinné bujení způsobné slunečním zářením vyvolává změny zejména na kůži. Málo kdo ale ví, že podobné onemocnění může postihnout i oko. Operace takového nádoru bývá zpravidla bohužel spojená se ztrátou zraku.

„Melanom oka je maligní nádor, to znamená, že kromě poškození očních struktur s možnou ztrátou zrakové funkce poškozeného oka může metastazovat zejména do jater a do mozku a poškozovat i tyto orgány. Generalizované onemocnění je i příčinnou smrti,“ varuje Jana Mikšovská, oční lékař kliniky DuoVize.

Zatímco před třiceti lety byl nádor oka podle odborníků spíše vzácností, dnes jeho výskyt výrazně narůstá. „Nových případů pacientů s nádorem oka a jeho okolí je přibližně sedm lidí ze 100 tisíc během jednoho roku,“ říká doktorka Mikšovská.

Chybí nám přirozená pigmentace

Nádorové bujení na kůži, ale i v oku, vyvolává zpravidla ultrafialové sluneční záření.

„UV záření může vést k poškození jednotlivých struktur oka, zejména rohovky a sítnice. Pobyt na slunci je proto pro oči nebezpečný zejména v době, kdy je nižší koncentrace ozónu v atmosféře a je tedy výrazně vyšší intenzita UV záření,“ uvádí Mikšovská.

Svoji roli v nárůstu tohoto onemocnění hraje rovněž životní styl současné populace. Lidé tráví stále více času v budovách a méně v přírodě. V obličeji a v očích proto chybí přirozená pigmentace, která tkáně chrání. To, že ale nádorová onemocnění očí vznikají v důsledku záření LCD obrazovek, je podle odborníků naprostý nesmysl.

Varovat vás může změna zabarvení oka

„Nádorová onemocnění očí se projevují různě podle toho, v jakém místě dochází k množení nádorových buněk. Mezi časté projevy patří změna tvaru víček, tvaru oční štěrbiny, novotvary na víčkách, změna barvy spojivky a bělma, změna zabarvení duhovky a zhoršené vidění oka,“ vyjmenovává oční lékařka Jana Mikšovská.

Projevy rakoviny oka - změna barvy oka

- změna tvaru očních víček

- novotvary na víčkách

- vyboulení oka

- rozmazané či zamlžené vidění, případně ztráta zraku

Ta zároveň zdůrazňuje důležitost preventivních prohlídek, které mohou nemoc včas odhalit. Dospělý člověk by měl prohlídku absolvovat minimálně jednou za dva roky, v případě problémů i častěji.

Léčba je podobná jako u rakoviny kůže

Způsobů léčby očního nádoru je několik a vesměs jde o podobné metody jako například při rakovině kůže: radioterapie (ozařování), chemoterapie a také chirurgický zákrok.

Ten ovšem bývá zpravidla spjat se ztrátou zraku.

Kvalitní brýle jsou základ

Pochopitelně nejdůležitější je ochrana před zhoubným UV zářením. V případě očí poslouží kvalitní sluneční brýle a ochranné krémy na okolí očí, aby rakovina nenapadla například jemnou kůži na víčkách. Důležitá je i pokrývka hlavy.

„Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl filtr v brýlích stoprocentní, aby byl zrak chráněn před UV A i UV B zářením. Doporučený je UV 400,“ říká doktorka Mikšovská.

Při pobytu u moře doporučují oční lékaři zatmavení brýlí 50 až 60 procent.

„Úplně tmavá skla nejsou vhodná. Způsobují, že se zorničky ještě více rozšíří a do oka proniká ještě více UV záření. Pokud si nejste jisti kvalitou svých brýlí, je lepší nechat si změřit UV filtr ve specializované optice,“ dodala lékařka Jana Miškovská.