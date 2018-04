Rakovině děložního čípku zabrání očkování

"Zabývám se očkovacími látkami několik desetiletí, ale tohle je nejlepší vakcína, o jaké jsem kdy slyšel," uvedl Vonka v České televizi.

V ústavu vede Vonka laboratoř imunoterapie a genové terapie nádorů.

Česko patří v Evropě k zemím s největším výskytem rakoviny děložního čípku. Ročně jí onemocní asi dvacet ze sta tisíc žen, tedy celkem tisícovka.

Výskyt choroby je v tuzemsku čtyřikrát vyšší než například ve Skandinávii. Stovky žen na ni ročně zemřou.

Nádory děložního čípku jsou způsobeny viry. Ve světě se nyní testují dvě očkovací látky, které by měly před vznikem onemocnění ochránit.

Již před dvaceti lety lékaři objevili, že například vzniku rakoviny jater výrazně brání očkování proti žloutence typu B. Vonka se přiklání k tomu, aby očkování podstoupily dívky ve věku 12 či 13 let, což by se mohlo týkat asi čtyřiceti tisíc děvčat. Vyžádalo by si to zhruba čtyři sta milionů korun.

Přední český onkolog Pavel Klener připomíná, že náklady na léčbu rakoviny děložního čípku jsou velmi vysoké. Choroba se navíc léčí obtížně a kvalita života pacientek je nízká.

Do studií v Česku se zapojilo 1400 žen. Klinické zkoušky vakcín by mohly skončit v polovině příštího roku. Po jejich zvládnutí by se vakcíny mohly začít vyrábět.