První menstruace v 11 letech. I to je důvod nárůstu rakoviny prsu

Karcinom objeví ve svém prsu každá jedenáctá až dvanáctá Češka. Od konce 70. let minulého století to představuje dvojnásobný nárůst.

A pokud se na chorobu přijde pozdě, bývá často smrtelná. Anebo výrazně zasáhne do fyzického i psychického stavu pacientky. Mnohé z žen nemoc připraví o jeden, nebo dokonce oba prsy, u mladších pacientek je ohrožena plodnost.

Dědičnost i stres

Andrea Mičke z Prahy si krátce před čtyřicátými narozeninami nahmatala bulku v prsu. "Seděla jsem tam, až byla voda úplně studená, a brečela, probralo mě drkotání vlastních zubů," vzpomíná dnes dvaačtyřicetiletá žena. "Pak jsem si utřela oči a od té doby neuronila ani slzu," dodává.

Paní Andrea patří mezi "typické" pacientky. Karcinom prsu totiž zjistili lékaři už u její babičky. A právě dědičnost hraje v takových případech významnou roli.

Faktory, které zvyšují nebo snižují riziko onemocnění: Vysoké riziko:

- geny: mutace BRCA1 a BRCA2, Liův-Fraumeniho syndrom

- vyšší věk

- moderní "západní" životní styl

Střední riziko:

- časná první menstruace, pozdní menopauza

- bezdětnost nebo porod až po třicátém roce věku

- hormonální substituční léčba

Snížení rizika:

- těhotenství už před dvacátým rokem věku

- kojení

"Určité genetické vlohy riziko výrazně zvyšují," uvedl nedávno pro Zdravotnické noviny profesor Jindřich Fínek, vedoucí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Plzeň.

Dědičnost však podle Fínka nemůže být příčinou toho, proč rakoviny prsu v posledních letech přibývá. "To lze přičíst na vrub převážně současnému životnímu stylu," konstatoval.

Mnohé ženy odkládají mateřství do vyššího věku, jedna matka porodí v průměru méně dětí než kdysi, některé zůstávají zcela bezdětné. Matky i kratší dobu kojí, aby se mohly věnovat kariéře. Víc než dřív pijí alkohol a kouří. Roste stres, přibývá nadváhy.

Nebezpečí delší menstruace

Z různých důvodů, například kvůli výživě, se rovněž snižuje věk, kdy dívky dostanou první menstruaci. A zatímco v 19. století začínala u žen menopauza po 40. roce věku, dnes to je 53 i víc let.

Vznik a rozvoj nádorů přitom souvisí s přítomností pohlavního hormonu estrogenu. A jelikož doba, po kterou žena nekojí, není těhotná, menstruuje a je vystavena hormonálním výkyvům, je dnes mnohem delší, zvyšuje se i riziko karcinomu.

Víte, že: - Vzácně může rakovina prsu postihnout i muže. Ti tvoří nanejvýš jedno procento postižených. - U žen je to vůbec nejčastější nádorové onemocnění, zatímco u mužů dominuje rakovina plic. - Je znám i případ, kdy se karcinom prsu objevil u pětiletého chlapce. - Ačkoliv roste incidence nemoci, úmrtnost díky pokroku v léčbě stagnuje. - Rakovina prsu není vlastně "jedna nemoc", ale široká skupina nádorových onemocnění. Od správného určení typu nádoru (jež mohou mít velmi variabilní chování i prognózu) se odvíjí volba terapie.

"Zastavení menstruace je u hormonálně pozitivního nádoru velmi žádoucí. Lze ho dosáhnout chirurgicky, nebo medikamentózně. Ovšem u osmadvacetileté bezdětné pacientky nebo pacientky s jedním dítětem a přáním znovu otěhotnět, není chirurgická cesta právě optimální," řekl profesor Fínek.

Mladí nejsou bez rizika

Mladé pacientky nejsou v posledních letech nic mimořádného, ačkoli žen ve vyšším věku je samozřejmě převaha.

V mladším věku má rakovina prsu horší prognózu. Projevuje se agresivněji a zároveň se později odhalí, protože na takovou chorobu obvykle nikdo ani nepomyslí. Kromě toho je složitější i diagnostika.

"V režimu preventivních prohlídek u mladých rizikových žen se více než mamografie uplatní magnetická rezonance. Ani tato diagnostika však není bez úskalí," upozornila doktorka Miroslava Skovajsová, zakladatelka pracoviště Breast Unit Prague.

"Vyšetření musí provádět radiolog, který běžně provádí mamografickou a ultrazvukovou diagnostiku prsu, aby správně porovnal a vyhodnotil výsledky všech vyšetření," dodala.

Naučte se vyšetřovat samy

Základem prevence je kromě případné úpravy životního stylu především sledování změn v prsou a podpaží. Ženy nad 45 let mají hrazený mamograf každé dva roky, zdarma je i každé další diagnostického vyšetření, o kterém rozhodne lékař.

Ale vyšetření na mamografu si může zaplatit každá žena mladší 45 let. Důležité také je, aby se žena naučila základní samovyšetření. Provádí se pohledem i pohmatem (více o samovyšetření prsu čtěte zde).

VIDEO: Jak provádět samovyšetření prsu krok za krokem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rakovina není konec

I přes zvýšený počet zjištěných případů rakoviny prsu se daří držet úmrtnost na stabilních hodnotách. Znamená to, že se daří vyléčit víc pacientek. Odborníci radí, že je zapotřebí se nevzdávat a bojovat.

Třeba jako už zmiňovaná Andrea Mičke, která postoupila chemoterapii i chirurgický zákrok a přišla o jedno prso.

Kde hledat pomoc: Aliance žen s rakovinou prsu - www.breastcancer.cz Projekt 35 je speciální program určený ženám do 35 let, jež onemocněly rakovinou prsu - www.projekt35.cz

"Po první chemoterapii jsem ležela doma v posteli, hlavou se mi honily myšlenky, co bude s dcerou a manželem, až umřu, kdo se o ně postará. Pořád jsem čekala, kdy se mi z chemoterapie udělá špatně. A ono nic. Tak jsem si řekla: holka, vykašli se na to, ber to tak, že máš něco jako chřipku, a z toho se musíš dostat!" vypráví paní Andrea.

Vzpomněla si i na babičku, která prodělala rakovinu prsu před dvaceti lety a stále je naživu. Pomohly jí i kamarádky z Aliance žen s rakovinou prsu a aktivní životní styl.

Například dál hraje golf, i když po odstranění prsu nemohla na čas zvednout ruku. Ale pomohlo jí cvičení.

"Zpětně si uvědomuji, že to, co člověku jako já po oznámení diagnózy nejvíce chybí, jsou informace. Lépe řečeno zkušenosti těch, které nemoc postihla také. Kdybych věděla to, co vím dnes, poradila bych se s lékařkou například o možnosti preventivního zákroku na druhém prsu, protože to, co je krajně nepohodlné a působí to v běžném životě řadu nepříjemností, je právě ta asymetrie mezi stranou bez prsu a s prsem," poznamenala paní Andrea.