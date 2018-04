Rakovina prsu se týká i mladých žen

2018-04

Před deseti lety by to byla výjimka. Ale když nyní onemocní rakovinou prsu dívka, které je něco málo přes dvacet, lékaře Jana Pleschingera z Ústřední vojenské nemocnice v Praze to nepřekvapí. Rakovinou prsu přitom ročně onemocní asi pět tisíc žen.