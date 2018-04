Osm nejčastějších otázek a odpovědí o rakovině prsu

1. Co je to screeningový program prevence rakoviny prsu?

Je to program, který umožňuje včasný záchyt zhoubného nádoru prsu prováděním preventivního vyšetření prsu, tzv. screeningovou mamografií. Preventivní vyšetření se provádí u těch žen, které nemají žádné příznaky, tedy nenašly si žádnou bulku, ani nezjistily jiné změny v prsech. Bohužel zatím tento program využívá necelých 55 procent žen.

2. Které ženy jsou rakovinou prsu ohroženy nejvíce?

Rakovina prsu útočí především ve středním a vyšším věku, v bezpečí však nejsou ani ženy mladší. Pravidelné samovyšetření by měla provádět každá žena starší 25 let. Zpozornět by měly především ty ženy, u nichž v rodině již byla diagnostikována rakovina prsu, či rakovina vaječníků u přímých ženských příbuzných. Kromě mamografického a ultrazvukového je dnes dostupné i genetické vyšetření. Pokud odhalí genetickou mutaci BRCA 1, nebo BRCA 2, je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu 80 procent.

3. Co dělat v případě vysokého nebezpečí vzniku rakoviny prsu?

Žena se může rozhodnout pro časté pravidelné kontroly, nebo pro preventivní odejmutí prsu neboli mastektomii. Problém nastává, pokud je žena mladší a neměla děti. Po zákroku totiž nebude moci kojit, protože při mastektomii se odstraní prsní žlázy. Je-li to možné, dvorec a bradavka bývají ponechány pro rekonstrukci prsu. Není tedy nutné přistoupit k totální mastektomii, stačí provést takzvanou záchovnou operaci, která šetří prsní tkán a kůži.

4. Proč některé ženy na mamograf nechodí?

Důvodů je celá řada. Nejčastější je ten, že v současném poměrně hektickém životním stylu nemají čas. Některé ženy jsou přesvědčené, že jich se tato nemoc netýká. Neměly a nemají nikoho s podobným onemocněním v rodině, tudíž si myslí, že není důvod se nechat zbytečně ozařovat. Bohužel, nádorové onemocnění prsu je jen asi v 10 procentech podmíněno geneticky.

5. Je vyšetření škodlivé?

I přesto, že jde o rentgenové vyšetření, dávky jsou minimální. Máme moderní přístroje a vždy je použita nejnižší nutná dávka. Na preventivní vyšetření se navíc chodí po dvou letech, takže interval je natolik dlouhý, že nedochází k poškození zdraví.

6. Kam se na tato vyšetření lze objednat?

Preventivní vyšetření prsů se provádí na specializovaných pracovištích, čekací doba je kolem dvou měsíců. K objednání budete potřebovat žádanku, kterou vám vystaví váš gynekolog, nebo praktický lékař. Ten by vám měl i doporučit konkrétní zařízení. Seznam screeningových center najdete také na www.mamo.cz.

7. Od kolika let se toto vyšetření provádí?

Preventivní vyšetření se může provést každé ženě bez ohledu na věk. Ty mladší si jej ovšem budou muset zaplatit ze svého. Od určitého věku, nejčastěji od 45 let (záleží na konkrétní pojišťovně), hradí vyšetření jednou za dva roky zdravotní pojišťovny. Vyšetření na mamografu stojí 600 až 800 korun.

8. Co dělat, když jsem si našla bulku, nebo mám jiné příznaky?

Především je důležité ihned jednat. Opět budete potřebovat žádanku, ale centrum by vás mělo objednat v co nejkratší možné lhůtě. Diagnostická mamografie bude nejspíše doplněna vyšetřením pomocí ultrazvuku, nebo sonografií. Na základě vyšetření lékař posoudí, jestli jde o planý poplach, benigní (nezhoubný) nález, či nález maligní. Pouze ten znamená vážné nebezpečí.

Odpovědi byly připraveny ve spolupráci s doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, a s MUDr. Halkou Bitmanovou z Radiodiagnostického oddělení Thomayerovy nemocnice.