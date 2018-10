Rakovina prsu mě nečekaně přepadla v těhotenství, říká trojnásobná matka

Veronica diagnózu rakoviny prsu nesla velmi těžce. Těšila se na narození třetího potomka a místo toho začala mít strach o svůj život.

„Byl to obrovský šok a místo toho, abych si užívala poslední týdny před narozením vymodleného syna, byla jsem v permanentním strachu. Všechno to šlo strašně rychle, ráz na ráz. Císařský řez, pak rychle na léčbu, na operaci. Nebyla jsem schopna se o syna ani pořádně postarat,“ říká hvězda bollywoodských filmů, které by stačilo, aby si bulku v prsu našla později a dnes už nemusela být naživu.

Proto nyní apeluje na všechny ženy v jakémkoli věku, aby samovyšetření prsu nezanedbávaly.

„Když rakovinu lékaři podchytí včas, je tu velká šance na uzdravení,“ sdělila v pořadu Lorraine na ITV.

Když Veronica zjistila, že je nemocná, nechtěla, aby se o jejím zdravotním stavu dozvěděla veřejnost. Diagnózu sdělila pouze blízké rodině, aby se mohla plně soustředit na léčbu.

Veronica se svým manželem a dětmi

„Nedovedete si představit, jak těžké to bylo. Musela jsem říct rodině tu strašnou zprávu, ale zároveň myslet na to, že se mi brzy narodí třetí dítě. Oni by se měli z jeho narození radovat a ne být smutní kvůli mé nemoci,“ pokračovala s tím, že se o rakovině lidé stále bojí mluvit.

Jako veřejně známá osobnost se tak rozhodla o svém boji s nemocí otevřeně hovořit, aby tak dodala všem ženám odvahu.

„Je to bohužel dnes velmi častá nemoc. Když jsem se uzdravila, přiznala jsem všem, co se mi stalo. Je potřeba vědět, že by ženy neměly propadat panice. Naopak je důležité, aby na tom byly psychicky dobře, a určitě jim pomůže, že na světě nejsou jediné, které si tím procházejí,“ dodala.