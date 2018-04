Rakovina prsu může souviset s profesí

Doktorky Marina Pollanová ze španělského Národního epidemiologického střediska a Per Gustavssonová ze Stockholmu proto analyzovaly podle zaměstnání 1,1 milión švédských žen, které onemocněly rakovinou prsu od 70. let. Švédsko je pro podobný výzkum ideální, neboť vláda zakládá údaje o všech případech rakoviny.V článku zveřejněném v časopise American Journal of Public Health lékařky uvedly, že nadprůměrný výskyt rakoviny prsu byl mezi lékárnicemi, učitelkami teoretických předmětů, ředitelkami škol, systémovými analytičkami, telefonistkami, kosmetičkami a kadeřnicemi.Výsledek může podle autorek částečně souviset s tím, že ženy z tzv. bílých profesí mají menší počet dětí a že patří do skupiny, která se podrobuje víc než ostatní vyšetření rakoviny prsu. Proč jsou však v rizikové skupině kadeřnice, kosmetičky či telefonistky je prý třeba zjistit. Jedna z hypotéz je, že například kosmetičky nebo kadeřnice mohou být vystaveny škodlivým chemikáliím.Rakovina prsu je po rakovině plic na druhém místě z druhů rakovinného onemocnění, na něž nejčastěji umírají ženy na celém světě. Ohrožené jsou zejména ženy nad 50 let. V Británii podle odhadů touto chorobou onemocní jedna z dvanácti a v USA jedna z osmi žen.