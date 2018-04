Modelky v hledišti, slzy na mole. Ženy s rakovinou předvedly českou módu

„Zpívám nejčastěji v autě, když mě nikdy neslyší,“ ozývá se z reproduktoru hlas mladé ženy. Místo na přehlídkové molo míří kužel světla na dvojici v hledišti. Návrhář Pavel Brejcha upravuje modelce výrazný šedivý kabát. Další dvojice, tentokrát Monika Drápalová a její modelka, se objevují na sousední tribuně. Drží se za ruce a mají šaty ze stejné černo-růžové látky.



„Strašně se bojím pavouků a strašně se bojím být sama doma.“ „Opravdu jsem se zasmála, když jsem šla s malým synem do školky a místo jeho bot jsem do botníku dala svoje,“ svěřují se v dalších monolozích jednotlivé amatérské modelky. Místo chůze po mole stojí v hledišti společně s návrhářem, který model tvořil. Neobvyklý koncept přehlídky má na svědomí Jana Burkiewiczová, která místo pohybových kreací vsadila na povídání jednotlivých modelek.

Ty se svěřují s tím, co mají rády a co ne. „Nechtěli jsme modelky stresovat tím, že budou chodit po mole, protože třeba ještě před půl rokem měly chemoterapii. Také jsme chtěli, aby to byla jiná přehlídka, nikoliv klasická. A ony tím hrozně žily, těšily se na to, i když to byl dost stres,“ říká Monika Koblerová, kurátorka projektu Benefashion.

Originální šaty a osobní příběhy

Místo profesionálních modelek se hvězdami pondělního večera staly pacientky onkologických klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně, zapojených do programu speciální program Projekt 35, který slouží jako záchranná síť pro mladé pacientky do 35 let věku, kterým byl diagnostikován karcinom prsu.

Na sobě měly modely od českých návrhářských špiček; Liběny Rochové, Denisy Nové, Pavla Brejchy, Moniky Drápalové, Hany Zárubové, Camilly Solomon, Kateřiny Geislerové, Petry Balvínové, značky Alešbáry, Petry Ptáčkové, Petra Kalouda a Kláry Nademlýnské. Prezentované modely byly vždy výsledkem spolupráce mezi návrhářem a modelkou – pacientkou.

Návrháři i organizátoři se zřekli honoráře a vytvořené modely amatérským modelkám darovali. „Je to daleko hlubší práce než s klasickými modelkami, protože pracujete s individuálními příběhy. Není to o tom, že si člověk vezme nějaké šaty a jde. Je to hodně příběhů, které se skloubí dohromady, než modelky dojdou na pódium,“ vysvětluje Monika Koblerová.

Hlavní je cítit se výborně

Nevšední zážitek to byl především pro pacientky. „Když mně došla SMS, koho mám přiřazeného, zatajil se mi dech. Bylo to nesmírně milé setkání, velmi rodinné. Hodně jsme si sedly. Šaty jsem nechala na ní, jen látku jsme vybíraly společně. A okamžitě jsme věděly jakou. Setkaly jsme se celkem čtyřikrát a konzultovaly, jestli jsou mi šaty pohodlné a jestli se v nich cítím dobře,“ popisuje usměvavá Petra, pro kterou navrhovala model Liběna Rochová.

Liběna Rochová s modelkou Petrou

Černé šaty jsou z pěnového materiálu z návrhářčiny dřívější kolekce a mají kapsy. „Nejdůležitější je, aby se žena cítila výborně. Aby to byla její druhá kůže, což se v případě Petry podařilo. Byla v těch šatech celý den. To je pro designéra největší pocta,“ pochvaluje si Liběna Rochová, pro kterou je prý každý model výzva.

Ze setkání s Petrou je nadšená. „V první moment jsem měla obavy, protože si prožila dost bolesti, ale bylo krásné se s ní setkat. Je obdivuhodné, že po tom všem je veselá a pozitivní. Má obrovský dar mít velkou sílu.“

Léčivé sebevědomí a dojetí na mole

Benefashion navazuje na charitativní přehlídku Heleny Houdové, která se uskutečnila před deseti lety v New Yorku, a jeho cílem je podpořit a zviditelnit zmiňovaný Projekt 35. Nádor prsu, kterému se program věnuje, je nejčastějším zhoubný nádorem v ženské populaci všech vyspělých zemí, vysvětlila docentka Petra Tesařová, která je předsedkyní projektu.

„V České republice se diagnostikuje přes sedm tisíc nemocných ročně a v mladém věku je tento nádor obzvláště agresivní, rychle rostoucí a špatně detekovatelný,“ dodala. „Jsme přesvědčení, že existuje souvislost mezi porušením sebevědomí a úplným uzdravením. Vrátit se do situace, kdy je žena sexy a krásná, byť třeba jen na chvilku, je léčivé,“ podotkla v průběhu večera, na kterém nebylo o velké emoce nouze.

Na závěr celé akce se návrháři, modelky i organizátoři sešli na přehlídkovém mole a někteří se neubránili slzám. Stejně jako rodiny modelek – pacientek, které seděly v publiku. „I když je to bolestné, musíme dneska vzpomenout všech těch pacientek, které už s námi na přehlídce nejsou, protože chodí po jiném, po nebeském molu. I těm jsme dnešní přehlídku věnovali,“ vyjádřila se Petra Tesařová.

„Z přehlídky mě mrazilo, protože byla velmi hezky udělaná. Především pro ty z nás, kteří nejsou extrovertní. A vlastně mě to i dojalo,“ shrnuje pocity amatérských modelek a doufá, že projekt přesvědčí ženy, aby na chodily na preventivní prohlídky. Celá akce navíc symbolicky uzavřela říjen, který je celosvětově vnímán jako měsíc boje proti rakovině prsu.