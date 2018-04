Rakovinu prsu jsem porazila i přes chybu v diagnóze, říká pacientka

Pacientka spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu, která v rámci projektu For You by ING pomáhá osvětou v boji proti rakovině. Právě na osvětu jsou určeny peníze z dražby unikátních háčkovaných obrazů Lucie Bílé, které věnovala do aukce. Ta se koná v pondělí 22. dubna 2013 na OnaDnes.cz.