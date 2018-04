Operace jako prevence. Kdy zvolit odstranění prsu jako Angelina Jolie

Preventivní vyšetření Ženy nad 40 let věku by měly každé dva roky chodit na preventivní vyšetření mamografem. Od 45 let jim ho radí pojišťovna. Do čtyřiceti let věku se ženám provádí kontrola prsů ultrazvukem. Pokud nemají ženy doporučení ze zdravotních důvodů, vyšetření si hradí samy. Ženy by si měly své prsy vyšetřovat každý měsíc takzvaným samovyšetřením (přesný návod čtěte zde).