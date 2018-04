Prsa modelky zkontrolovali muži i ženy. Video varuje před rakovinou

17:32 , aktualizováno 17:32

Rakovina prsu je strašákem většiny žen, a to i těch mladých. I proto se nejen lékaři snaží upozornit na to, jak je důležité si pravidelně kontrolovat prsy. S propagačním spotem přišla i společnost Nestlé Fitness, když ženě nainstalovala do podprsenky kameru a sledovala počet pohledů do výstřihu.