Rakovina prsu

Příčiny rakoviny prsu nejsou přesně známy, ale existují rizikové faktory, které pravděpodobnost rozvoje rakoviny prsu zvyšují. Patří sem: věk, čím starší žena, tím vyšší riziko, pokud někdo z blízkých příbuzných měl rakovinu prsu (tato rizika jsou vyšší, pokud tyto ženy měly karcinom prsu ještě před menopauzou), genetické mutace BRCA1 a BRCA2 vysoce zvyšují riziko rozvoje rakoviny prsu a vaječníku, porod prvního dítěte po 30 roku věku nebo bezdětnost, časná menstruace (před 12 rokem) a pozdní menopauza (po 55 roku věku), nadváha a ukládání tuku hlavně kolem pasu, ozařování prsu, výskyt jiných nádorů v rodině, alkohol, dlouhodobé užívání hormonální substituční terapie (léčba osteoporózy).

Jaké jsou příznaky této nemoci?

Bulka v nebo vedle prsu nebo v podpaží, která se s menstruačním cyklem nemění, velká může být jako hrášek, změny ve velikosti, tvaru a kontuře prsu, krvavá nebo čirá tekutina, která vytéká z bradavky, změny ve vzhledu a při pohmatu kůže na prsou (kůže s dolíčky, svraštělá, šupinatá nebo zanícená kůže), zčervenání kůže na prsu nebo prsní bradavce, jestli se na kůži prsu vyskytuje místo, které je úplně odlišné od zbytku prsu, mramorovaná tvrdá oblast na kůži.

Koho se tato nemoc týká?

Ohrožené jsou všechny ženy, rizikovou skupinou jsou starší ženy a ty, které mají rakovinu prsu v rodině viz výše.



Prevence a léčba:

Samovyšetření prsu u žen starších 20 let každý měsíc, po 20 roce si nechat vyšetřit prsa specialistou každé 3 roky, po 40 roce každý rok. Po 40 roku věku by se každé ženě měl dělat každoročně mammogram.

Léčba a diagnostika: Pokud se na prsu pacientky najde podezřelé ložisko je vyšetřena mammograficky a ultrazvukem, z ložiska se odebere kousek tkáně na histologické vyšetření. Léčba nádoru je lokální: nádor je chirurgicky odstraněn a postižená tkáň je ozařována. Systémová léčba s skládá z chemoterapie a hormonální terapie, která má zamezit dalšímu růstu nádorových buněk.