Nová studie: Rakovina prostaty má souvislost s brzkým sexem

Karcinom prostaty je v České republice jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů, s četností výskytu 75 nových případů na 100 000 obyvatel, pomineme-li kožní nádory a nádory tlustého střeva.

Nová statistická data ukazují, že počet mužů, kteří onemocněním trpí nebo jej v minulosti prodělali, stále narůstá. V roce 1977 byla četnost výskytu jen 15 případů na 100 000 obyvatel.



A co má vliv na tak častý výskyt rakoviny prostaty? Jedním z podnětů může být i příliš časný začátek sexuální aktivity.

„Na podzim byly zveřejněny nejnovější poznatky z vědecké studie, které se v USA zúčastnilo 4 tisíce lidí. Vědci uvedli, že je možná souvislost rakoviny prostaty s časným zahájením sexuální aktivity. Co se týče začátku sexuálního života, tak byla uvedena kategorie teenager, a to rozmezí 13 až 16 let. Chlapci, kteří začnou sexuálně žít v tomto věku, mají až dvaapůlkrát větší riziko rakoviny prostaty,“ říká Jaroslav Všetička s tím, že faktorů, které onemocnění mohou ovlivnit, je samozřejmě více.

Muži, kteří mají v příbuzenstvu nádor prostaty, by se měli zajímat o vyšetření už ve 40 letech. Po padesátce by měl jít na vyšetření prostaty každý muž.

„U rakoviny prostaty je jistá prevence - přiměřená sexuální aktivita, vyvarování se kořeněných jídel, pravidelná stolice nebo nepřecházení infekcí močových cest,“ radí primář Všetička.