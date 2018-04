Rakovina prostaty: strašák pro muže, kteří milují řízky a steaky

Už v roce 2018 by se mohl objevit lék na rakovinu prostaty. To díky práci českých lékařů pod vedením profesora Radka...

Po padesátce by měl každý muž chodit k urologovi, doporučil lékař

Karcinom prostaty postihuje převážně muže nad padesát let, ale nevyhýbá se ani třicetiletým. „Muži nad padesát let by...