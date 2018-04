Rakovina kůže zabije v Česku ročně 450 lidí, počty rapidně rostou

Česká republika je s počtem dvaceti případů na sto tisíc obyvatel na předních místech mezi státy Evropy. Dokonce je u nás léčeno víc pacientů s touto diagnózou než v jižní Evropě a jsme na prvním místě ve výskytu melanomu ve střední a východní Evropě, uvádí alarmující statistiky webový portál Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR.

Nejohroženější skupinou jsou kromě osob se světlým fototypem kůže zejména mladé ženy a lidé starší 55 let. Jaký jste fototyp: více zde.

Kdy si dát pozor Na vyšetření by měl zajít každý, kdo patří do některé z následujících rizikových skupin:

1. Rakovina se objevila u někoho jiného z rodiny.

2. Má světlý typ kůže.

3. Opakovaně se opaluje v soláriu.

4. Nadměrně se sluní venku.

5. V dětství se opakovaně spálil na sluníčku.

6. Trpí jinou nezhoubnou formou kožních nádorů.

7. V minulosti se už objevila rakovina kůže.

8. Má oslabený imunitní systém.

9. Větší množství znamének (více než padesát).

S přibývajícím počtem melanomů roste v Česku i úmrtnost. Každý rok u nás na maligní melanom zemře přibližně 450 lidí. Ještě v roce 1978 to přitom bylo 45 lidí.

"Na vině je ztenčující se ozonová vrstva, kterou projde mnohem více škodlivých ultrafialových paprsků, a také častější dovolené u moře, při kterých se lidé vystavují nadměrnému slunečnímu záření bez dostatečné ochrany. Nejvyšší nárůst výskytu melanomu je v posledních letech zaznamenán zejmén u žen a dívek ve věku 10 až 29 let. Často je to způsobeno tím, že se ženy během letních měsíců opalují více než muži a také chodí častěji do solária," říká Petr Arenberger, dermatolog z nemocnice na pražských Vinohradech, který je mimo jiné již od roku 2001 hlavní garantem každoroční kampaně Evropský den melanomu, jež má za cíl zvýšit povědomí o této nemoci a nabízí preventivní vyšetření bez objednání (letos se konal 12. 5.)

Jak poznat nebezpečné znaménko? Mateřské znaménko - Intradermální névus. Je vhodné jej odstranit laserem, po zákroku nezůstane na obličeji žádná stopa.

Chraňte se před sluncem Při opalování používejte opalovací prostředky s vysokým faktorem. Vhodné je doplňovat i vitamin A ve formě beta karotenu, který má pozitivní vliv na pokožku.

Dermatologové se ve své praxi setkávají s celou řadou mýtů. Nejčastější z nich je ten, že rizikové znaménko je až takové, které začne svědit nebo krvácet. "Mylné je také přesvědčení, že ochlupená nebo plochá znaménka nejsou nebezpečná, stejně jako je chybná i úvaha, že když si nechám melanom vyříznout, dojde k jeho rozsevu," uvádí Jiří Vorlíček, ředitel Masarykova onkologického ústavu.

Podle lékařů může mít melanom různé podoby: buď se rozšiřuje po povrchu, nebo mírně do výšky. Pokud se objeví na původní zdravé kůži, projevuje se nejprve jako barevná skvrna, která se pomalu zvětšuje. Když se tvoří na základě mateřského znaménka, lze ho poznat podle změny barvy, tvaru nebo velikosti. Melanom patří mezi nejagresivnější formy rakoviny a lékaři odhadují, že do třiceti let půjde o nejčastější typ nádoru. Jako zdroj relevantních informací doporučuje Vorlíček Onkoportál.