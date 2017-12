Onkoložka: Rakovina je jako parazit, hladovkou ji nepřemůžete

Dvaačtyřicetidenní hladovka Jiřího Pomeje se už blíží ke konci. Herec se živí pouze zeleninovými šťávami a bylinnými čaji a zhubl dvacet kilo. A především věří v zázrak: že mu drastická dieta pomůže překonat rakovinu hrtanu.



„Snaha o likvidaci nádoru vyhladověním je marná,“ řekla ovšem iDNES.cz docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

„Nádor funguje jako parazit. Roste a živí se na úkor hostitelského organismu zcela nezávisle na fyziologických regulacích, takže zdravé tkáně jsou hladověním zasaženy daleko závažněji než tkáň nádorová.“

Odolné nádorové buňky

Doktorka připomněla, že v posledních fázích velmi pokročilého zhoubného onemocnění nastupuje takzvaná nádorová kachexie, tedy stav, kdy nádor pacienta zcela vyčerpá a vyhladoví. „Dobrovolné hladovění vlastně posouvá nemocného do této nepříznivé fáze nemoci,“ konstatuje Tesařová.

Správná podle ní není ani představa, že hladovění aktivuje obranyschopnost organismu. Vysvětluje, že většina imunitních signálů je bílkovinné povahy a úbytek bílkovin v důsledku hladovění může imunitu pouze oslabit.

Onkologové se při svých argumentech proti hladovění coby léku na rakovinu mohou opřít o vědecké studie, které se prováděly na buněčných kulturách. „Zdravé buňky zbavené zdroje živin rychle umíraly, ale nádorové buňky odolávaly vyhladovění dlouho dobu,“ sdělila docentka Petra Tesařová. Dodala, že u laboratorních myší se při hladovění nádor zprvu sice zmenšil, ale posléze nastal rychlý úbytek zdravých tkání a nádor postupně opět rostl.

Chybí věrohodná data

Podle Tesařové neexistují žádná klinická data, která by podporovala protinádorový účinek Breussovy diety – tedy té, kterou právě zkouší Jiří Pomeje. Dohledatelné jsou pouze ojedinělé publikace malých skupin pacientů s různými zhoubnými nádory ve fázi metastáz, které tuto léčbu podstoupily, ale výsledky nebyly přesvědčivé.

To potvrzuje podle slov onkoložky i takzvaná Hubnerova metaanylýza studí o různých dietách používaných při léčbě rakoviny, kterou tento expert vypracoval v roce 2012. „Nicméně je samozřejmě možné, že praktické zkušenosti onkologů jsou částečně zkreslené, neboť pacient uzdravený dietou by již naše služby nevyhledal,“ připustila Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Nápad rakouského léčitele

S myšlenkou vyhladovět zhoubný nádor a vyléčit tak rakovinu přišel rakouský léčitel a elektrikář Rudolf Breuss, který připravil dietní plán na 42 dní. Pacient přestane přijímat tuhou stravu a pouze pije zeleninové šťávy a čaj. Podle docentky Tesařové deklaroval až 45 tisíc uzdravených pacientů, a to nejen se zhoubnými nádory, ale také chronickými záněty a dalšími chorobami. „Zjevné opakované neúspěšné případy přisuzoval vždy selhání pacienta, který přestal dodržovat přísné zásady diety,“ upozornila doktorka.

Dodala, že se během své dlouhodobé praxe zatím nesetkala s pacientem, kterému by léčba dietou zabrala. „Ale to samozřejmě neznamená, že takový nemocný neexistuje. Do mé ambulance ovšem přicházejí jen ti, které dieta zbytečně poškodila a nádor nepříznivé situace organismu hostitele využil a rostl dál,“ řekla iDNES.cz docentka Tesařová.

Dietě podle ní ale může být přisuzován účinek jiných protinádorových postupů, například pokud je dieta zařazena za radioterapii nebo chemoterapii. Léčebný dopad totiž může být dlouhodobý nebo opožděný. „Každý onkolog má také v ambulanci nemocné, u kterých došlo bez onkologické léčby a také bez diety k spontánnímu ústupu zhoubného nádoru,“ uvedla doktorka.

Javorový sirup a jedlá soda

Léčba drastickou dietou ovšem není jedinou „netradiční“ metodou, k níž se někteří zoufalí onkologičtí pacienti ve snaze porazit vážnou chorobu uchylují. Docentka Petra Tesařová připomněla také například kombinaci javorového sirupu a jedlé sody.

„Představa, že nalákáme nádorovou buňku na sladký sirup a potom - co se napapá a okyselí - ji prudce alkalizujeme sodou a likvidujeme, je nesmírně naivní,“ řekla Tesařová. Dodala, že i zdraví neškodné metody mohou pacienta zásadně poškodit proto, že promešká vhodnou dobu pro zahájení účinné léčby a fatálně mine jedinou naději na uzdravení.

„Svět medicíny založený na důkazech a alternativní léčebné přístupy jsou od sebe dost ostře odděleny. Přesto ale i my onkologové rozumíme tomu, že nemocný vyhledá jakoukoliv pomoc v situaci, kdy je jeho život ohrožený zhoubnou nemocí,“ poznamenala doktorka.

Docentka Petra Tesařová má pro tyto případy několik rad: „Nepřistupujte na požadavek přerušení nebo ukončení standardní léčby. Nenechte se od léčitele přemluvit k postupům, které by vám mohly poškodit zdraví - pojídání staniolových kuliček, extrémní hladovění nebo například aplikace toxinů. Ani já nepochybuji o tom, že mezi námi žijí osoby se zvláštní schopností pomáhat druhým, i kdyby to měla být především psychoterapie. Člověk s darem léčit a pomáhat ale neprodává svoje schopnosti za horentní sumy a nezneužívá složité situace těžce nemocného pacienta.“