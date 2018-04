Čtenářský recept: Rajská polévka s jablky

rajčata (čím červenější, tím lepší, množství: čím více, tím lépe)

1 až 2 rajské protlaky

pokud je v lednici na dně nějaký zbytek kečupu, vypláchnu vodou, a mrsknu ho tam, ale ne pálivý

4 – 6 sladších jablek

sůl

trochu cukru

vegeta

pepř celý (cca 3 kuličky)

2 – 3 bobkové listy

celerová nať (klidně i 5 větviček)

libeček (2 -3 větvičky, možno dát i sušený, ale nemám odzkoušeno)

1. Zeleninu a ovoce pečlivě umyjeme. Rajčata nakrájíme. Jablka rozkrojíme na čtvrtky a i s jadřinci je dáme do polévky. Vše dáme do hrnce. Přidáme koření, sůl a cukr. Celerová nať a libeček dají polévce tu specifickou babiččinu chuť. A vše vaříme, až do rozvaření.

2. Poté zahustíme moukou, provaříme a propasírujeme přes sítko nebo cedník.

3. Podáváme s bramborem, který ovšem vaříme zvlášť.

4. Pokud nechceme polévku, ale omáčku, logicky více zahustíme…moukou.

Tip: Do polévky můžete vhodit kostku bujónu (slepičí nebo zeleninový), ovšem ne, když je polévka dost slaná, neřku-li přesolená. Pokud volíte variantu "omáčka", nejlepší přílohou je vařené hovězí a již zmíněné brambory.