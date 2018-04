Čtenářský recept: Rajčatová omáčka k těstovinám

Doba přípravy: 30 - 45 minut

Množství: 4 porce

1 stroužek cesneku

1 - 2 lžíce olivového oleje

5 velkých a zralých rajčat

nebo 1 malá plechovka rajčatového pyré nebo 1 plechovka loupaných rajčat

bazalka

sůl

strouhaný sýr (nejlépe parmezán)

1. Do hrnce či na pánvičku nalijeme olivový olej a vhodíme do něj stroužek česneku, který na slabém plameni necháme zesklovatět.

2. Vyjmeme česnek a přidáme na malé kousky nakrájená a předem oloupaná rajčata, ze kterých jsme odstranili všechnu vlastní šťávu a semínka (můžeme nahradit rajačty v konzervě nebo rajčatovým pyré). Osolíme.

3. Vaříme na slabém plameni, dokud omáčka nenabude požadované hustoty.

4. Ke konci varu přidáme pár lístku čerstvé bazalky, popřípadě dosolíme.

5. Omáčku nalijeme do uvařených těstovin, promícháme a servírujeme posypané troškou strouhaného sýra a pokapané olivovým olejem.

TIP: Česnek nesmí zhnědnout, jinak změní chutť. Jestli nemáte čerstvou bazalku, doporučuji bazalkový olej. I sušená bazalka je dobrá, má ale úplně jinou chuť, než ta čerstvá.