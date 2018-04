Rajčata, rajčata, rajčata...

Manželskému páru učitelů z Chebu se v roce 1985 splnil velký sen. Poprvé vyjeli na Západ, do Řecka. V jižní části Peloponésu se ubytovali u rodiny řeckého statkáře, Zatímco se kantorská rodina slunila na pláži, statkář sklízel rajčata. Paní učitelová to nevydržela, převlékla sebe, manžela i děti do pracovního a začali pomáhat se sklizní. Dovolená se změnila ve stachanovské peklo, na jehož konci stál kamion naložený rajskými jablíčky. Za odměnu je vzal statkář s sebou na výlet do Atén.Na předměstí se zastavili před sídlem odborového sdružení řeckých zemědělců a statkáři byl celý náklad proplacen. Jaké bylo překvapení, když ještě před společnou prohlídkou Akropole statkář obsah svého kamionu i s dřevěnými přepravkami vysypal před budovou ministerstva zemědělství. Rolníci požadovali více státních dotací. Učitelka biologie, odkojená hodinovými frontami nejen na rajčata, tento útok na nervy nevydržela a psychicky se na schodech úřadu zhroutila.Nešlo jí ani tak o týden práce, která přišla vniveč, ani o antioxidanty, vitaminy E a C, o betakaroten, který rajčata obsahují. Ona pouze nastalou situaci nedokázala pochopit. Pravděpodobně větší šok by zažila, pokud by dovolenou trávila v srpnu ve Španělsku. Poslední středu se ve městě Buňol u Valencie odehrává bitva všech proti všem. Slavná La Tomatina, rajčatové šílenství, začíná v jedenáct hodin dopoledne, kdy do města vjede několik nákladních vozů naložených rajčaty, která zdarma poskytuje městská rada.Tato fiesta vznikla v roce 1944 a údajně začala soubojem mezi přáteli v jedné z místních restaurací. Podle jiných zdrojů kořeny této slavnosti tkví v neúctě místních mladíků církevním hodnostářům, kteří byli tehdy zasypáni rajčaty při mariánském procesí. Oficiálně při fiestě bojují všichni proti všem. Ovšem nejžádanějšími terči jsou cizinci. Bitva trvá tři hodiny, během nichž pomalu se sunoucí nákladní auta, z nichž se vysypávají rajčata, projedou celým městem.Za další tři hodiny je město čisté. Odmontují se kryty domovních fasád a kečup se setře do kanalizace. Na slavnosti paradoxně nejvíce vydělají oční lékaři, a nikoliv sami statkáři. Rajčata totiž dokážou být velice agresivní a vyvolat těžký zánět očí. Nejlepší využití rajčat však bude v kuchyni.Ten nejjednodušší a zároveň nejlahodnější pokrm si připravíte během pěti minut. Pokrájejte rajčata na silnější plátky, střídavě je pokládejte na talíř s plátky sýra mozzarela, vše pokapejte citronovou šťávou, balsamikovým octem, olivovým olejem a posypte solí, pokrájenou bazalkou a čerstvě mletým pepřem.1 lžíce olivového oleje * 1 cibule * 2 nasekané stroužky česneku * 500 g oloupaných a hrubě nakrájených rajčat * 100 ml suchého bílého vína * 100 ml vody * 700 g mořské ryby (postačí hejk) * 1/2 svazku nasekané čerstvé petržele * 2 lžíce nasekaných fenyklových lístků (nemusí být) * šťáva z 1 citronu * čerstvě mletý černý pepř * sůlVe velké pánvi rozehřejte olej a asi 5 minut v něm smažte cibuli a česnek. Míchejte. Přidejte rajčata, víno a vodu a vařte 8-10 minut, dokud rajčata nezměknou. Nevařte je déle: rychlé povaření zachovává jejich svěží chuť a více vitaminu C. Přidejte rybu, přiveďte znovu k varu a vařte na středním plameni asi 5 minut, dokud není měkká. Dejte pozor, abyste ji nerozvařili. Sejměte z ohně, vmíchejte petržel, fenykl a citronovou šťávu. Dochuťte solí a pepřem a podávejte.1 jemně nasekaná šalotka * 3 lžíce jemně posekané petrželky * 1 lžička jemně posekaného tymiánu * 60 g strouhanky * 2 lžíce olivového oleje * 4 masitá rajčata * sůl a pepřTroubu předehřejte na 180 stupňů. Na nádivku smíchejte šalotku, petržel, tymián, strouhanku a olivový olej. Odřízněte vršky rajčat a dejte je stranou. Lžičkou vyberte semínka. Rajčata postavte do vymazané zapékací misky a uvnitř je osolte a opepřete. Naplňte je nádivkou a zavíčkujte". Rajčata zapékejte 15 minut v troubě tak, aby se dokonale prohřála, ale neztratila tvar. Podávejte je teplá nebo i studená. Nádivku lze libovolně variovat, například na vrchol nádivky můžete položit kousek sýra mozzarela, který se dobře taví.500 g čekanky * 1 pomeranč * 1 šalotka nebo malá cibule * sůl * čerstvě mletý pepř * 2 polévkové lžíce čerstvé rajčatové šťávy * 2 polévkové lžíce octa Aceto balsamico * 2 polévkové lžíce olivového oleje.Čekanku umyjte a pokrájejte ji na nudličky. Šalotku nasekejte na jemno. Pomeranč oloupejte a též jej pokrájejte na malé kostičky. Smíchejte rajčatový protlak, olej, ocet a směs osolte a opepřete. Zamíchejte do ní kousky pomeranče a nakonec přidejte čekanku.