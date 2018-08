Nechce se vám v horku vařit? Připravte si osvěžující večeři z rajčat

Pomalu si zvykáme na to, že české léto připomíná spíš to středomořské, za kterým jsme dřív museli na dovolenou. Jenže s takovým vypečeným počasím si tradiční domácí knedlíky, omáčky nebo pečeně moc netykají. Vždyť jen zapálit gril nám připadá jako šílenost. Tak víte co? Nevařte!