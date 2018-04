Pět tipů od psycholožky na zdravější život. Vymezte si cíl a chvalte se

Výživový specialista Petr Havlíček, dietoložka Karolína Hlavatá a psycholožka Zuzana Douchová vám v průběhu šesti týdnů v projektu „Vím, co jím“ poradí nejen s výživově vyváženým stravováním v průběhu celého dne, ale prozradí i tipy, jak začít se zdravějším životním stylem.



1. Řekněte si: Já chci!

Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices Programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Značka "Vím, co jím" je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit snadnější výběr výživově hodnotných potravin.

Více o zdravých potravinách čtěte zde.



Jak by měl vypadat zdravý jídelníček? Všichni, kdo se zajímají o správnou životosprávu, obvykle znají alespoň základy. Správně tuší, že celodenní sezení u počítače zdraví neprospívá. Stejně tak to platí i u stravování. Když ale přijde na řadu praxe, je všechno mnohem těžší. Proč tomu tak je?



„Lidská psychika totiž nemá změny vůbec ráda. A všechno je ještě těžší, když chybí nezbytná vnitřní motivace. Každá úspěšná změna by proto měla začít slovy: ´Já chci!´ Svého cíle nedosáhne ten, kdo si říká: ´Měl bych, musím, nebo snad někdo jiný po mně chce.´ Chystáte-li se ke změně, najděte nejdříve své vlastní důvody, proč ji chcete uskutečnit. Trvalá změna je možná pouze tehdy, děláte-li to pro sebe,“ říká psycholožka a nutriční poradkyně Zuzana Douchová.

2. Najděte ve změně radost

Berete změnu životního stylu jako nutné zlo? Je to pro vás jen další povinnost na seznamu dokonalého života? Už předem se děsíte, jakých dobrot a pohodlí se budete muset vzdát? Tímto postojem svou motivaci rychle ztratíte. A právě váš celkový přístup ke změně je nejdůležitější.

„Během celého procesu změny je důležité umět se psychicky podporovat a nikoli demotivovat. Najděte si na změně životního stylu co nejvíce pozitivních aspektů a ty si pravidelně připomínejte. Dovolte si také požádat o podporu své okolí nebo vyhledejte profesionální podporu psychologa či kouče. Jen to, co vám přináší radost, si budete chtít ve svém životě ponechat,“ vysvětluje psycholožka Douchová

3. Povolte si nedokonalost

Jakoukoli změnu vnímáte jako nebezpečí a snažíte se jí proto vyhnout? Čím větší změnu po sobě chcete, tím více se jí podvědomě bráníte. Přejídáte se už léta a chcete s ním ze dne na den skončit? Milujete čokoládu, ale rozhodli jste se, že už si nedáte ani čtvereček? Nesnášíte běhání, ale ke zdravému životnímu stylu prostě běhání patří? Výsledkem nejspíš bude, že se změnou ani nezačnete, nebo to při prvním „selhání“ vzdáte. Jste jen člověk, tak nejspíš se vám změna perfektně nepodaří hned napoprvé.

„Připravte se proto na možná selhání a místo výčitek se pokuste zamířit opět k cíli. Povolte si být nedokonalí,“ radí Douchová.

4. Dejte svému přání konkrétní podobu

Chtěli byste zdravěji jíst, zhubnout, nebo se více hýbat. Tato přání jsou krásná, ale přání zůstane pouhým přáním, dokud ho neproměníte v konkrétní cíl.

„Člověk má tendenci odkládat vše, co je budoucí a neurčité. U trvalé změny tedy nestačí jen chtít, ale přesně vědět, co chcete: ´Zhubnout pět kilo, vejít se do své oblíbené sukně, cvičit dvakrát týdně, z práce chodit pěšky domů.´ Tímto přáním nabývají konkrétní podoby a už to nejsou jen výkřiky vašeho černého svědomí,“ uvádí psycholožka.

5. Místo kritiky si dopřejte pochvalu

Vyčítáte si každý drobný prohřešek, a když se vám něco podaří, tak to považujete za samozřejmost. Je daleko snazší uvědomit si, co děláte špatně a co chcete jinak, než to, co se vám v životě daří. Většina má tendenci se více kritizovat, než chválit.

„To sebevědomí příliš neprospívá a právě sebevědomí hraje v celém procesu změny klíčovou roli. Vysoké a často nereálné nároky, které na sebe každodenně kladete, jsou také spouštěčem nízkého sebevědomí. Naučte se proto chválit za drobné úspěchy a nedělejte si život komplikovanější, než ve skutečnosti je,“ dodává psycholožka Zuzana Douchová.

Podívejte se na video, proč je důležité svačit a jak si zdravou svačinku připravit.

VIDEO: Vím, co jím: svačiny jsou důležité, zvláště ty odpolední Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu